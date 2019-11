- Real Madrid vil friste med supertilbud for Aubameyang

Hevder den spanske storklubben kan sende en av sine egne stjerner i motsatt retning.

Ukens store nyhet hos Arsenal er at trener Unai Emery har fått sparken etter den katastrofale starten på årets sesong. Spanjolen fikk litt over ett år i sjefsstolen før han nå har blitt byttet ut.

Det er den svenske Arsenal-legenden Fredrik Ljungberg som er innsatt som midlertidig sjef, mens blant andre tidligere Tottenham-trener Mauricio Pochettino er blitt koblet med jobben.

Skal vi tro spansk presse, så er ikke Emery den eneste profilen som kan være på vei vekk fra den røde delen av London.

Les mer: Lørdagens Premier League-rykter

Byttehandel

Spanske El Desmarque, som siteres av Daily Mail, hevder at også Pierre-Emerick Aubameyang kan være lysten på en overgang vekk fra turbulente Emirates Stadium.

Spissen fra Gabon har nylig blitt utnevnt til Arsenal-kaptein etter at Granit Xhaka mistet armbåndet, men det skal ikke stoppe ham fra å vurdere sine muligheter allerede i januar, hevdes det.

Real Madrid ble koblet med en overgang for 30-åringen da han forlot Borussia Dortmund, men det var til slutt daværende Arsenal-trener Arsene Wenger som trakk det lengste strået.

Nå hevdes det at Zinedine Zidane og klubben på Santiago Bernabéu står klare å legge 70 millioner pund på bordet for å sikre seg den lynkjappe angriperen denne vinteren.

PEK MOT MADRID?: James Rodríguez kan være på vei vekk fra Real Madrid. Foto: Francisco Seco (AP / NTb scanpix)

Det er ikke bare den heftige pengesummen som kan endre hender, skal vi tro rapportene i Spania. De skriver nemlig at Real Madrid også ønsker å sende James Rodríguez til London.

Det har overhode ikke stemt for den colombianske superstjernen i Madrid de siste årene. Han ble hentet for store penger etter VM i 2014, da han forlot Monaco. Siden har han slitt med å spille seg til fast plass i Madrid.

Såpass lite ønsket var han i Madrid i at han ble lånt ut til Bayern München i to sesonger. Også der varierte prestasjonene for angriperen, som til slutt hadde 15 scoringer på 67 kamper i Bundesligaen for Bayern.

Denne sesongen har Rodríguez kun vært å finne på banen ni ganger for Real Madrid, og står med kun én scoring og én målgivende for Real Madrid.

Les mer: - Sander Berge kan bli kjøpt av Liverpool

Vil utfordre Liverpool

Arsenals Aubameyang er ikke den eneste som har blitt koblet med en overgang til Madrid den siste tiden. Også Kylian Mbappé nevnes til stadighet som en spiller Zidane ønsker å se i sitt lag.

El Desmarque skriver at det er en del av den franske trenerens plan å utfordre Europas elite ved å sette sammen et angrep med Eden Hazard, Mbappé og Aubameyang.

Dette skal først og fremst være ønsket med tanke på en utfordring av Liverpools angrepstrio bestående av Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané, som la grunnlaget for Liverpools Champions League-suksess forrige sesong.

Fra før har klubben også veteranen Karim Benzema, samt de brasilianske stjerneskuddene Rodrygo og Vinicius Júnior sine plasser i den spanske hovedstaden.

Før denne sesongen brukte Madrid også mye penger på å hente den serbiske angriperen Luka Jovic fra Eintracht Frankfurt. Så langt har han ikke slått til hos laget som har vunnet Champions League 13 ganger.

Aubameyang har vært i fyr og flamme siden han ble hentet til Arsenal i 2018. På 55 kamper i Premier League står han med 40 mål totalt for «The Gunners».