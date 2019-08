- Real Madrid vil ha forsikringer fra PSG om helsen til Neymar

Real Madrid samler informasjon om Neymars skadehistorikk.

Real Madrid skal etter rapportene være svært interessert i en overgang for Neymar mot slutten av sommerens overgangsvindu.

Nå melder den spanske avisen Marca om ny informasjon om spillet i kulissene rundt brasilianeren.

Den spanske storklubben skal være usikre på Neymars helsesituasjon.

Bekymret for helsen

Real Madrid gjør nå undersøkelser rundt Neymar sin skadehisorikk, for å være helt sikre på formen til den tekniske ballkunstneren, det skriver Marca.

Avisen skriver videre at Real Madrid «frykter han er skjør» gjennom en hel sesong, i sin beskrivelse av den nåværende PSG-spilleren.

Den spanske storklubben vil derfor ha flere forsikringer omkring helsen til Neymar, før de velger å gå inn og investere stort i 27-åringen.

Rapporter fra Spania melder videre at spørsmål rundt helsen til spilleren har vært det viktigste temaet i forhandlingene rundt spilleren. Real Madrid skal ha sendt representanter til Paris for å starte samtaler og vinne kampen om Neymar sin underskrift, i konkurranse med hans tidligere klubb Barcelona, det skriver Daily Mail.

Neymar gikk glipp av sommerens Copa America etter en ankelskade som satt han ut av spill i mesterskapet.





Flere avtaler på gang



Ifølge den spanske avisen AS, skal Juventus også være interessert i Neymar, men den italienske klubben ser det ikke som veldig sannsynlig at de skal klare å få til en avtale for spilleren.

Istedenfor planlegger Juventus-direktør Fabio Paratici å sette inn støtet rundt navn som Marco Veratti, Angel Di Maria og Julian Draxler, ifølge AS.

Juventus skal se for seg det AS karakteriserer som en «midtbane-evolusjon», der Torino-klubben vil forsøke å kvitte seg med Miralem Pjanic og Emre Can.

