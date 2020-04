- Real Madrid vil kvitte seg med flere stjerner for å finne plass til Ødegaard

Spansk storavis hevder Real Madrid er i gang med å rydde plass i stallen slik at Martin Ødegaard kan vende tilbake til Santiago Bernabeu.

Den spanske storklubben merker også effektene av koronakrisen som herjer over hele verden om dagen. Ifølge den spanske avisen AS skal det ikke være noen fare for økonomien til Madrid-klubben, men de planlegger allikevel en storopprydning i stallen foran neste sesong.

Planen er ifølge den spanske storavisen, med gode kilder inn i Real Madrid, at de skal fjerne hele 75 millioner euro i lønnskostnader før neste sesong.

Ledelsen skal ha sett seg ut fire spillere som skal bidra til å kutte kostnadene og frigjøre plass til nye og yngre spillere.

Bale skal vekk

Gareth Bale, Mariano Diaz, James Rodriguez og Álvaro Odriozola skal etter planen stå på salgslisten på Santiago Bernabeu.

Bales lønningspose alene er på nærmere 30 millioner euro i året.

Ifølge avisen har Real Madrid hele 37 spillere på kontrakt. De ser det som nødvendig å slanke stallen både av økonomiske, men også av sportslige årsaker.

En stor del av planen skal være å frigjøre plass til Martin Ødegaard allerede neste sesong.

RIVALER: Lionel Messi og Martin Ødegaard kan møtes i storkamper fra og med neste sesong. Foto: Lluis Gene (AFP)

AS skriver at nivået nordmannen har vist denne sesongen har overbevist Real Madrid om at han skal ha en plass i troppen fra og med sommeren. Han ses allerede på som en viktig del av laget i den spanske hovedstaden, så fort inneværende sesong er over.

Lørdag rapporterte avisen at Real Sociedad signerte en avtale verdt to millioner euro for å låne nordmannen i ett år. Videre skriver de at «avtalen helt sikkert ville bli forlenget med ett år til om ikke Ødegaard var klar for å ta en plass i Real Madrid-troppen allerede kommende sesong».

Slik situasjonen står nå tyder alt på at den norske landslagsspilleren er klar for å vende «hjem» til Madrid.

Yngre krefter inn

Zinedine Zidane og resten av ledelsen i La Liga-klubben er nå tydelige på at «Ødegaard har en plass neste sesong», ifølge AS.

Allikevel skal det være knyttet en liten usikkerhet til om Ødegaard spiller i hvitt allerede i 2020.

Nordmannen ønsker nemlig garantier for at han får spille regelmessig, og dette er noe han først vil diskutere med treneren før han tar et valg, skrev Marca i mars.

Avisen er imidlertid ikke i tvil om at Real Madrid ser på en Ødegaard-retur som svært viktig for klubben ettersom han har kvaliteter som klubben for øyeblikket savner.

Ødegaard uttalte tidligere denne måneden i lokalavisen El Diaro Vasco at han trives i både San Sebastian og Real Sociedad.

- Planen har vært å spille for Real Sociedad i to år og den planen har ikke endret seg, sa Ødegaard til El Diaro Vasco.

Med et ønske om å kvitte seg med eldre stjerner vil også Real Madrid forsterke troppen.

Ødegaard og Borussia Dortmund utleide Achraf Hakimi ses på som sikre i troppen allerede nå. I tillegg drømmer Zidane fremdeles om å sikre seg Paul Pogba fra Manchester United til sommeren.