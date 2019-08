- Romelu Lukaku forsøker å streike seg til overgang

Overraskende meldinger om United-spissen.

- Jeg vet at Ole Gunnar Solskjær får jobben her. Han ønsker å bli her, og spillerne ønsker han her. Vi spiller som Manchester United burde spille, sa Romelu Lukaku entusiastisk til pressen etter Uniteds bragd mot Paris Saint-Germain i Champions League forrige sesong.

Mye har forandret seg for Lukaku - og Manchester United siden den kvelden i mars.

Lukakus spesielle streikeaksjon

Nå skal belgieren være på streik i Belgia, og er ikke lenger på talefot med hverken Solskjær eller klubben - som nå prøver å kontakte spissen via mail, skriver Adam Crafton og Andy Mitten for The Athletic.

Lukaku var tydelig ikke lenger et klart førstevalg på spissplassen i Manchester United under Solskjær, og spissen skal føle seg tilsidesatt i Premier League-klubben.

På mandag dukket det opp bilder av Lukaku i Anderlecht-drakt. United-spillerne hadde dagen fri, så det i seg selv var ikke det store problemet. Problemet melder seg først når Lukaku stadig ikke har figurert i Uniteds treningskamper denne sommeren, grunnet en ankelskade. Også der skal det være uenigheter om alvorlighetsgraden, står det i saken.

EN ANNEN TID: Romelu Lukaku og Paul Pogba feirer seieren mot Paris Saint-Germain i Champions League. Foto: David Klein (Pa Photos)

En annen utfordring er at United sponses av Adidas - og Lukaku selv er sponset av Puma. Når han da blir avbildet i Anderlechts Jota-treningstøy, skaper det et sponsorproblem de færreste hadde foreberedt seg på - rett og slett fordi det er et såpass utenkelig scenario.

Tirsdag kveld skal Lukakus representanter ha jobbet med veien videre for spilleren, og samtidig skal de ha erkjent at bøtene fra Manchester United må godtas. Det er heller ingenting som tilsier at Lukakus situasjon er avklart før helgen - noe som gjør det usikkert om Lukaku i det hele tatt er med resten av troppen som møter Chelsea på søndag.

-Fortalte lagkamerater om valget allerede i april

Lukaku har ved flere anledninger snakket varmt om Serie A - og sitt ønske om å spille i Italia på et tidspunkt.

Belgieren skal ha et ønske om å spille for Antonio Conte, som iherdig forsøkte å hente spissen til Chelsea da han til slutt endte i Manchester United.

The Athletic skriver at Lukaku skal ha fortalt sine United-lagkamerater i april at han forventet å spille for en annen klubb neste sesong, og oppfattelsen innad i laget skal ha vært at det også gjaldt for Paul Pogba.

Siden den gang skal vennskapet til Lukaku og Pogba fått seg en real knekk, og de to skal ha hatt noen heftige ordvekslinger forrige sesong. Lukaku skal også være forbløffet over hvordan Solskjær har behandlet Pogba i sommer, ettersom franskmannen også offentlig har uttalt at han ønsker seg bort i sommer. Forskjellen på de to, skal være innstillingen på treningsfeltet og ellers generelt.

Nå gjenstår det altså å se hva som skjer de neste dagene frem mot overgangsvinduet stenger på torsdag. The Athletic skriver at så sent som tirsdag kveld, så dukket det opp noe som kan bli en ordentlig runddans på overgangsmarkedet:

Tottenham gjorde et fremstøt på Dybala, som igjen ville gitt Juventus midlene de trenger for å signere Lukaku. United igjen, ville brukt pengene fra et Lukaku-salg på å hente Christian Eriksen fra Tottenham. Dette skal være på et svært tidlig stadie - og det er en svært omfattende oppgave for klubbene og agentene å få i havn.

I kulissene lurer også stadig Antonio Conte og Inter - som så sent som forrige uke fikk et nytt bud på Lukaku kontant avslått av Manchester United.