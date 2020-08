- Rosenborg har fått Trondsen-bud fra Trabzonspor

Backens dager på Lerkendal kan være over innen noen få dager.

Tyrkiske Trabzonspor har ifølge Adresseavisen lagt inn bud på RBK-spiller Anders Trondsen (25).

Avisa rapporterer at Trondsen kan bli klar for Trabzonspor før sommeren er over.

25-åringen har i år figurert som venstreback i Rosenborg, men har først og fremst vært midtbanespiller i tidligere sesonger for trønderne, Sarpsborg 08 og Stabæk.

Om et salg til Trabzonspor går i orden tar Trondsen steget videre til en stor klubb i Tyrkia.

Laget som endte på andreplass i tyrkisk Süper Lig skal ha fulgt den anvendelige spilleren fra Lillehammer i lang tid. Adresseavisen skrev også om interesse for Trondsen fra Trabzonspor før nyttår.

Klubben er den samme som landslagsspiss Alexander Sørloth storspilte for sist sesong, da han ble toppscorer i ligaen med hele 24 fulltreffere.

Laget fra Trabzon ved svartehavskysten ble også tyrkisk cupmester for en drøy uke siden. Da ble Alanyaspor slått 2-0 i finalen, etter at Sørloth nok en gang bidro sterkt med både scoring og en målgivende pasning.