- Saka er på vei til å signere ny kontrakt med Arsenal

18-åringen Bukayo Saka nyter stor tillit hos Arsenal-manager Mikel Arteta. Onsdag kommer nyheten om at venstrebacken nærmer seg en ny langtidskontrakt.

Det er den anerkjente sportsavisen The Athletic som melder at stortalentet er i ferd med å signere en ny kontrakt med London-klubben.

Allerede som 17-åring fikk Saka sin debut for Arsenal. Siden den gang har backen blitt flittig brukt i klubbens startellever.

Forhandlingene om ny kontrakt skal ha pågått over flere måneder og Arteta har vært ærlig på at London-klubben ønsker 18-åringen med videre.

- Kommunikasjonen mellom klubb, agenter og familien har pågått i flere måneder og er veldig flytende. Spilleren og familien veit hvor stor tro jeg har på ham. Hver eneste uke viser han at han stadig blir bedre og bedre, uttalte Arteta i forkant av Arsenals oppgjør mot Southampton forrige uke.

GODT FORHOLD: Arsenal-manager Mikel Arteta med Bukayo Saka. Foto: Bradley Collyer (Pa Photos)

- Vil gi klubben et løft



Nå ser Arteta ut til å få ønsket sitt oppfylt og The Athletic skriver at Saka-avtalen kan bidra til å gi klubben et betydelig løft, i en ellers vanskelig periode.

På tabellen ligger Arsenal på en tiendeplass, med lag som Burnley og Sheffield United over seg. Etter koronapausen står klubben med én seier og to tap.

Samtidig melder avisen at det skal være usikkerhet rundt fremtiden til deres toppscorer Pierre-Emerick Aubameyang.

Stortalentes nye avtale vil imidlertid være gledelig nytt for London-klubben.

Kan bekle flere posisjoner

Saka blir sett på som et stort talent og har gjennom sesongen vist sin allsidighet som fotballspiller.

I Arsenals fire siste kamper, har han startet i fire ulike posisjoner.

I 3-0-tapet for Manchester City plasserte Arteta unggutten på høyrevingen. Mot Brighton spilte han i en mer sentral, offensiv rolle. I seieren over Southampton startet han som venstre vingback, og nå sist, i FA-cup-kvartfinalen mot Sheffield United, ble han plassert på høyrevingen.

Arsenal har til gode å bekrefte avtalen, men The Athletic melder at det kun er formaliteter som gjenstår før kontrakten blir signert.

Onsdag kveld er trolig Saka igjen med når Arsenal får besøk av Norwich i Premier Leauge.

