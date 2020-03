- Serbia nekter å fly til Norge uten garanti om at de Italia-baserte spillerne slipper inn i landet

Norge skal i utgangspunktet spille EM-playoff mot Serbia foran tomme tribuner 26. mars. Men det vil neppe skje uten problemer.

I et intervju med den serbiske avisen Zurnal forteller sportssjefen i det serbiske fotballforbundet, Vladimir Matijasevic, at de vil nekte å fly til Oslo før det foreligger en garanti om at de får komme inn i landet med alle sine spillere.

- Vil ha skriftlig garanti

Serbia har som kjent flere spillere i landslagstroppen som har tilhørighet i italienske klubber.

- Spørsmålet er om spillerne vil bli løslatt fra Italia, og hvis de gjør det, vil de helt sikkert sendes til medisinske undersøkelser umiddelbart. Vi ville ha organisert det hele, men jeg kan fremdeles ikke si hva som vil skje. Uansett venter vi på svar fra UEFA og Norges Fotballforbund. Vi vil absolutt ikke reise dit med mindre vi mottar en skriftlig garanti fra verten om at spillerne våre vil kunne komme inn i landet, sier Vladimir Matijasevic.

Mange spør seg hva som vil skje med de mange serbiske Italia-proffene når de kommer til Norge.

Støvellandet er som kjent hardt rammet av koronaviruset og er et såkalt høyrisikoland.

Innreiseforbud eller karantene

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog møtte pressen i Oslo onsdag kveld og Nettavisen tok opp problematikken rundt de serbiske spillernes ankomst.

På konkret spørsmål om spillerne vil få innreiseforbud til Norge, svarer han:

- Et innreiseforbud vil i utgangspunktet gjelde for alle fra de områdene vi har gitt smitteråd om, men jeg vet ikke nok om disse spillerne og hvor de har befunnet seg den seneste tiden, sier direktøren i Helsedirektoratet til Nettavisen.

Har de serbiske spillerne oppholdt seg i Italia, som altså er et av flere land det nå er innført innreiseforbud fra, vil de ikke få lov til å komme inn i Norge.

Blir behandlet som alle andre

Fotballspillere vil ikke få særbehandling, påpeker Guldvog.

- Så serbiske fotballspillere vil bli behandlet likt som «vanlige mennesker»?

- Ja, det vil de, fastslår direktøren.

Dermed kan mye tyde på at serberne fort kan befinne seg i den situasjonen de frykter, og at de dermed må velge om de vil gjøre alvor av trusselen om å bli hjemme eller ikke.

Uansett vil UEFA også ha et ord med i laget her. Det er langt fra sikkert at kampen vil bli gjennomført uansett.

- En endelig avgjørelse rundt Norges EM-omspillskamp i fotball mot Serbia, blir trolig tatt tirsdag, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt i en uttalelse til NTB.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med det serbiske forbundet i flere dager, men har i skrivende stund ikke fått tak i verken pressesjefen eller andre forbundsledere.