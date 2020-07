- Solskjær tar grep før neste sesong

- Solskjær avgjør denne uken hvilke unggutter som sendes ut på lån

Onsdag kveld hevder den engelske avisen Daily Mail at Ole Gunnar Solskjær i løpet av uken vil bestemme hvilke unggutter som skal ut på lån neste sesong.

Med deltakelse i Champions League i boks, skriver avisen at Solskjær vil trenge å styrke stallen med større navn.

Unggutter som dermed kan gå ut er spillere som Teden Mengi, James Garner, Ethan Laird, Dylan Levitt, Ethan Galbraith, Di'shon Bernard og Tahith Chong.

Sancho inn?

Med flere unggutter på vei ut kan det gjøre plass til større navn inn portene på Old Trafford.

En stjerne som blir hyppig nevnt for tiden i forbindelse med klubben er Jadon Sancho.

20-åringen har blitt kraftig linket til den engelske storklubben de siste månedene, men tidligere onsdag hevdet tyske Kicker at engelskmannen heller foretrekker en overgang til erkerivalen Liverpool.

Viasat-ekspert Jan Åge Fjørtoft mener at det kun er et spill fra både selgende og kjøpende klubb.

Den tidligere Eintracht Frankfurt-stjernen fortalte videre til Nettavisen at partene nå lekker ulike historier til mediene, og at det siste nå er at Sancho ville foretrukket Liverpool framfor Manchester United.

- Det kan godt hende at det er noe Dortmund nå sier for å få prisen der de vil ha den. Nå er det på et ryktenivå, og det er litt annen tradisjon i Tyskland hvor klubbene prater mer med mediene «off record». Da må man prøve å sortere hva som er spill, og hva som er faktisk. Det er ikke lett, men det er der vi er nå, sa Fjørtoft.

Senere onsdag kveld twitret Fjørtoft at den tyske storklubben ønsker seg 120 millioner for Sancho, og at deadline på en eventuell overgang er satt til 10. september.

Usikkerhet på keeperplass

Også i de bakre rekker har det i slutten av sesongen vært utfordringer for Solskjær. Etter David de Geas svake FA Cup-semifinale mot Chelsea har spanjolen fått mye kritikk.

Manchester United-legenden og nåværende fotballekspert, Roy Keane, mener Solskjær må kvitte seg med David De Gea om United skal ha noen mulighet til å kjempe om ligatittelen neste sesong.

Spanjolen har gjort flere tabber, noe som den siste tiden har ført til snakk om at Manchester United bør finne seg en ny målmann.

- Jeg har aldri vært en stor fan av ham. Han gjør for mange tabber, store tabber som koster United poeng, sa Keane til Sky Sports etter kampen mot Leicester på søndag.

- Vi snakker om rekrutteringer, noe som er en vanskelig del av spillet. Hvis Manchester United vil kjempe om ligatitler, må de ha en bedre keeper, sa Roy Keane.

Ole Gunnar Solskjær har så langt forsvart De Gea, men innrømmet at han vurderte å droppe han mot slutten av sesongen.

Hvis Solskjær er villig til å høre på Keane sine råd, blir det nok ikke enkelt å få solgt De Gea. Spanjolen signerte ny kontrakt med Manchester United i 2019 som strekker seg til 2023, med angivelig en lønn på 170 millioner norske kroner i året.

I tillegg til De Gea sin situasjon er Solskjær nødt til å finne ut hva som skal skje med Dean Henderson, som har imponert på utlån i Sheffield United.