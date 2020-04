- Spillere og klubber bekymret for tidlig oppstart av Premier League

Det er mange krefter i sving for å få Premier League startet opp igjen, men ikke alle skal være like begeistret.

Både den nederlandske og franske ligaen er nå avlyst som følge koronaviruset, men i England har man foreløpig ikke gitt opp håpet om å fullføre sesongen.

Tidligere denne uken skal myndighetene ha gitt signaler om at Premier League-klubbene kan trappe opp planene om å starte i gang fotballen igjen.

Nå skriver imidlertid The Telegraph at de kjenner til flere spillere i ligaen som frykter for egen helse og at de er redd for å bli bedt om å starte Premier League igjen før det er helt trygt.

Skeptiske klubber



Myndighetene hevdes å ha et ønske om å gi nasjonen et psykisk løft ved å sparke i gang fotballen igjen, men enkelte Premier League-klubber skal være bekymret for at myndighetene prøver å bruke fotballen som et verktøy til å slippe unna kritikk for deres håndtering av koronakrisen, skriver Daily Mail.

Spillerforeningen i England vil samtidig at klubbene skal garantere for spillernes sikkerhet, men klubbene er redde for at de ikke kan gi en slik garanti dersom ligaen startes opp for tidlig.

Det har blitt snakket om å isolere spillertroppene på egne hotell over en lenger periode for å unngå smitte, men det hevdes at flere spillere skal være skeptiske til en slik plan.

Planen er også å spille kamper for tomme tribuner, men det er knyttet bekymring til at supportere kan komme til å samle seg for å se kampene på TV og i områdene rundt arenaene.

Lider økonomisk

Så selv om man er godt i gang med å planlegge en oppstart av Premier League virker mye fortsatt å være usikkert.

Det er imidlertid liten tvil om at klubbene vil ha et ønske å starte opp igjen så fort det er trygt.

Flere klubbdirektører har de siste ukene kommet med bekymringsmeldinger knyttet til klubbenes økonomi som følge koronakrisen.

Klubbene opplever i dag store inntektsfall samtidig som de fortsatt har store utgifter.

Mye av utgiftene går på spillerlønninger og enkelte lag har gått med på utsettelse for deler av lønnsutbetalingene. Samtidig har noen lag også gått med midlertidig lønnskutt.