- Storklubbene lar seg ikke skremme av vanvittig prislapp på Haaland

Noen av verdens største klubber hevdes å stå i kø for å sikre seg norske Erling Braut Haaland (19).

Nordmannens elleville sesong fortsatte tirsdag kveld med en ny scoring i Champions League i 1-1-oppgjøret mellom Napoli og RB Salzburg.

Det gjør Haaland igjen historisk. Aldri før har en tenåring scoret syv ganger i en og samme Champions League-sesong.

Det setter nok heller ingen demper på interessen for den norske landslagsspilleren som ryktes å være jaktet av en rekke av de største klubbene i verden.

SCORET IGJEN: Erling Braut Haaland setter ballen i mål på straffe mot Napoli. Foto: Ciro De Luca (Reuters)

- Haaland koster 1 milliard

Juventus skal ha vist interesse for Haaland allerede da han spilte for Molde, men klubben skal ikke være noe mindre interessert i nordmannen nå.

Den italienske storklubben skal ha hatt speidere på tribunen under tirsdagens Champions League-kamp i Napoli for å se på Haaland, skriver Calciomercato.

Hvor Haaland kommer til å ende opp virker fortsatt å være vanskelig å si, men det som virker mer og mer sikkert er at nordmannen ikke vil bli billig for den klubben som ender opp med å kjøpe ham.

Senest denne uken hevder italienske Tuttosport at Salzburg har gitt signaler til interesserte klubber at de forventer 100 millioner euro for den norske 19-åringen. Det er over én milliard norske kroner med utgangspunkt i dagens kurs.

- Lar seg ikke skremme

Også engelske Daily Mail skriver at Salzburg har lagt seg på denne prisen.

Samme avis hevder imidlertid at storklubbene ikke ser ut til å la seg skremme av den vanvittige summen det nå spekuleres i.

Daily Mail tror nemlig Haaland fortsatt vil være høyaktuell for klubber som Juventus og Manchester United.

Christoph Freund, sportsdirektør i RB Salzburg, utelukker ikke at Haaland snart vil bli solgt.

- Jeg har hørt mange rykter den siste uken. Men det er bra. Vi er stolte over at en spiller som Erling er i Salzburg. Han har nå syv mål i Champions League. Vi får se hva som skjer i fremtiden. For øyeblikket er han i Salzburg og forhåpentligvis er han også det de kommende månedene. Samtidig kjenner vi denne bransjen, sier Freund til VG.