- Stortalent enig med Rosenborg

Tim Prica (18) skal være muntlig enig med RBK.

Saken oppdateres!

Det skriver svenske Fotbolldirekt fredag.

Ifølge opplysningene skal Prica ha kommet til muntlig enighet med Rosenborg om sine personlige betingelser. Prica er sønn av tidligere RBK-spiss Rade Prica og var inne på listen over de 100 største talentene hos avisen The Guardian i 2019.

Malmø FF har hentet den rutinerte spissen Ola Toivonen tilbake fra utenlandsopphold denne sesongen og det skal ha skjøvet stortalentet bakover i spisskøen i Skåne-klubben.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med sportsdirektør Mikael Dorsin i Rosenborg uten å lykkes.

Prica har denne sesongen spilt fire kamper for Malmø FF og notert seg for én assist. De to siste kampene har han ikke vært i troppen.

Spissen sitter på en utgående kontrakt. Videre hevdes det at Prica har takket ja til tilbudet som RBK har lagt frem.

Nå må klubbene komme til enighet for at overgangen kan gjennomføres i det kommende vinduet. Hvis ikke må Prica vente til 1. januar før overgangen kan gjennomføres.

Også noen danske klubber skal ha vært interessert i Prica.