- Tottenham frykter alvorlig skade for Lo Celso

Tottenham Hotspur kan ha fått enda et skadeproblem.

Det er London Evening Standard som melder at Premier League-klubben frykter en alvorlig skade for Giovani Lo Celso.

Argentineren skal ha pådratt seg en skade i venstre lyske da han spilte landskamp mot Chile i forrige uke.

Lo Celso skal først ha uttalt at skaden ikke var noe å bekymre seg over, men Evening Standard melder nå at Spurs frykter skaden kan sette Lo Celso på sidelinjen i flere uker.

Ny signering

Den offensive midtbanespilleren ble hentet på lån av Tottenham fra Real Betis i sommer etter å ha imponert i La Liga forrige sesong.

Argentineren har til nå kun fått muligheten som innbytter i Spurs-drakten, men har vist gode tendenser de gangene han har fått sjansen.

Tottenham-manager Mauricio Pochettino hyllet nylig deres nye signering på argentinsk radio og mye tydet på at Lo Celso ville få flere sjanser fremover.

Møter Crystal Palace

Men nå spørs det altså om midtbanespilleren i det hele tatt vil være tilgjengelig for spill.

Tottenham møter Crystal Palace førstkommende helg og Lo Celso er usikker til kampen, skal vi tro Evening Standard.

Lo Celso føyer seg i så fall inn i rekken av skadede spillere i Tottenham. Spurs opplevde store skadeproblemer forrige sesong, og også denne sesongen har London-laget opplevd skader på nøkkelspillere.

Dele Alli var blant annet ute med skade i de første serierundene, mens nyinnkjøpte Tanguy Ndombele måtte stå over de to siste kampene som følge av en lårskade.

Også Juan Foyth, Eric Dier, Kyle Walker-Pieters og Ryan Sessegnon har alle gått glipp av kamper på grunn av skader.

Tottenham ligger på 9. plass med fem poeng i Premier League etter fire serierunder.