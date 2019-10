- Tottenham har tatt kontakt med Jose Mourinho

Jose Mourinho skal ha blitt kontaktet av Tottenham og kan være aktuell som klubbens nye manager, hevder flere medier.

Tottenham har hatt en turbulent start på sesongen 2019/2020. Etter en fjorårssesong preget av mange oppturer, der London-klubben tok seg helt til Champions League-finalen, har det gått tyngre denne høsten.

Som følge av manglende resultater har det også begynt å murre i gangene på Tottenham Hotspur Stadium.

Nå skal Tottenham ha tatt kontakt med Jose Mourinho som en mulig erstatter for Mauricio Pochettino, det skriver franske Soccerlink.

Usikkerhet rundt Pocchettino

Grunnen til at London-klubben skal ha tatt kontakt med portugiseren skal ifølge flere medier være knyttet til usikkerhet rundt nåværende manager Pochettino sin videre fremtid i klubben.

Det skal tidligere ha blitt hevdet fra journalister tett på Premier League i nettstedet The Athletic, at flere Tottenham spillere skal ha sett seg lei på managerens tøffe regime. Samtidig skal det ha blitt hevdet at flere av spillerne følger seg «overarbeidet og underbetalt».

NYE UTFORDRINGER: Jose Mourinho og Mauricio Pochettino på sidelinjen under kampen mellom Manchester United og Tottenham forrige sesong. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Daily Express skriver blant annet at Pochettino kan forlate Tottenham etter sesongen og at Manchester United kan være et aktuelt sted for argentineren å fortsette karrieren, om ikke Ole Gunnar Solskjær får sving på sakene med det første.

Avisen skriver videre at Pochettino tirsdag skal ha bestemt seg for at han ønsker seg United-jobben og at det nå bare handler om det riktige tidspunktet før han kan ta jobben.

Det er ikke lenger enn en uke siden andre engelske medier kunne rapportere at Mourinho «følger spent med på det som utspiller seg i Tottenham» og at han skal ha blinket seg ut Spurs som sin neste klubb.

Mourinho bor fremdeles i London og skal ha et sterkt ønske om å vende tilbake som manager i Premier League.

Vil tilbake

Portugiseren har en etterhvert velfylt CV av klubber i sin karriere. Allikevel har Mourinho vært klar på at han ikke er ferdig som manager, selv om han innrømmer at hans neste jobb blir vanskelig.

- Min neste jobb vil utvilsomt være en vanskelig en - fordi jeg er elendig på å velge meg nye prosjekter. Enten det, eller så er de vanskelige prosjektene gode til å velge meg. Historien er alltid den samme.

- Da jeg gikk til Real Madrid, så var det fordi de hadde problemer. Da jeg gikk til Manchester United, så var det fordi de hadde problemer. Da jeg først gikk til Chelsea, så hadde de ikke vunnet serien på 50 år. Da jeg kom tilbake, så var det fordi de ville bli seriemestere med et nytt lag. Da jeg gikk til Inter, så var det fordi de ikke hadde vunnet Champions League på 50 år, forklarte Mourinho i kjent ydmyk stil.

Mourinho fikk som kjent sparken i Manchester United i desember 2018 og ble erstattet av Ole Gunnar Solskjær i managerstolen på Old Trafford.

Solskjær og Manchester United har fått en vond start på Premier League-sesongen. Ikke siden 1989, 30 år siden, har klubben hatt en dårligere start på en sesong.

Etter åtte kamper har Solskjær tatt ni poeng med Manchester United, på like mange kamper forrige sesong hadde Mourinho tatt 13 poeng.