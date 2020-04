- Tottenham misfornøyde med José Mourinho etter å ha organisert trening

Bilder av den portugisiske supertreneren, så vel som flere av hans spillere, har sirkulert på sosiale medier.

Tirsdag begynte det å sirkulere bilder på sosiale medier av José Mourinho og flere av hans spillere ute på treningstur i London. Bildene kommer kort tid etter at britiske myndigheter kom med sine retningslinjer for aktivitet under korona-krisen.

London Evening Standard rapporterer at Mourinho, samt Davinson Sánchez, Tanguy Ndombele og Ryan Sessegnon var ute og trente i Hadley Common-området av Barnet. Alle fire skal være bosatt i området.

Retningslinjene fra britiske myndigheter er at mennesker må holde seg to meter unna hverandre, og dersom man skal trene i fellesskap så skal det gjøres med maksimalt én annen person.

Misnøye

Det var derfor til manges store overraskelse at Mourinho, ikledd fullt Tottenham-treningsutstyr, så vel som de tre andre Tottenham-profilene, plutselig dukket opp på sosiale medier.

Blant annet en video av Sessegnon og Sánchez på løpetur har nådd flere kontoer på Twitter. Oppførselen fra de fire skal overhode ikke ha falt i god jord på Tottenham Stadium.

Ifølge London Evening Standard skal Mourinho ha fått streng beskjed fra ledelsen i klubben om deres misnøye over valget om å ta seg flere av lagets spillere på en treningsøkt.

- Alle våre spillere er blitt påminnet å respektere den sosiale distanseringen når man trener utendørs. Vi kommer til å fortsette å fremheve den beskjed, uttaler en talsmann for Tottenham til avisen.

Bildene av Mourinho som bryter med retningslinjene kommer kun uker etter at han meldte seg frivillig til å hjelpe de eldre i området Enfield. Den gang ble han filmet av BBC mens han pakket matvarer.

Profiler blir kritisert

Dette er ikke første gang denne uka at Tottenham er i medias søkelys grunnet korona-krisen. Tidligere kom det også frem at Spurs-supporterne er misfornøyde over hvordan klubben håndterer den pågående situasjonen.

Det skal handle om at Tottenham ønsker at britiske myndigheter skal betale store deler av de ansattes lønn mens korona-pandemien herjer på verdensbasis. Det skal ikke supporterne være spesielt fornøyde med.

Mourinho er ikke den første profilen som er blitt kritisert for hvordan han har oppført seg under korona-pandemien. Hans landsmann, og tidligere elev i Real Madrid, Cristiano Ronaldo, måtte også tåle kritikk for sin oppførsel.

Det samme går for brasilianske Douglas Costa i Juventus, som fikk det glatte lag da det plutselig dukket opp bilder av han og hans kjæreste i hyggelig passiar mens pandemien har herjet.

Premier League-stjernen Jack Grealish har heller ikke vist seg fra sin beste side i løpet av denne tiden. Aston Villa-kapteinen oppfordret nemlig folk til å holde seg hjemme, før han så skal ha dratt på fest og krasjet sin egen bil.

Situasjonen endte med at Grealish til slutt tok til sosiale medier for å be om unnskyldning for måten han hadde oppført seg, og at han var ekstremt flau over situasjonen.

Premier League, slik som de andre toppligaene i Europa, er for tiden utsatt. Forrige uke kom det frem at ligaen vil bli utsatt på ubestemt tid, og at man nå heller kommer til å vente på klarsignal fra helsemyndighetene før man velger å fortsette ligaspillet.

I skrivende stund ligger Tottenham som nummer åtte i den engelske toppdivisjonen. De er syv poeng bak Chelsea som ligger på fjerdeplass, som vil bety Champions League-spill sesongen 2020/2021.