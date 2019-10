- UEFA beklager overfor Norge i saken om unge tilskuere

UEFA har beklaget at de ikke informerte om at det likevel skal være titusenvis av tilskuere på kveldens EM-kvalifiseringskamp i Bucuresti, skriver VG.

Kampen mellom Romania og Norge skulle i utgangspunktet spilles uten hjemmesupportere på tribunen.

Romania ble straffet fordi supporterne kom med rasistiske utsagn i kampene mot Malta og Spania. Kun noen få hundre norske tilskuere skulle få slippe inn.

Mandag ble det kjent at anslagsvis 30.000 barn og ungdommer under 14 år skal få slippe inn i følge med voksne. Dette åpner UEFAs reglement for, noe landslagssjef Lars Lagerbäck stilte seg undrende til.

Norge har reagert fordi man frykter at dette kan føre til rasistiske episoder, til tross for at det store flertallet av tilskuerne er barn og ungdom. NFFs kommunikasjonsdirektør Svein Graff sier til VG at UEFA har beklaget «muntlig og skriftlig» at Norge ikke ble informert om at reglementet åpner for at barn og unge kan få slippe inn på stadion til tross for sanksjonene mot Romania.

– Det gjelder også hvordan de vil løse innslipp av 30.000 barn med øvre aldersgrense og voksne ledsagere – og hvordan vil arrangøren håndtere eventuelle nye rasismeepisoder?

Spørsmålet er høyaktuelt etter mandagens kamp mellom Bulgaria og England. Det har kommet kraftige reaksjoner på rasistisk oppførsel fra hjemmefansen.

– Episodene i Bulgaria i går er en skam for fotballen og bryter med alle verdier vi jobber etter, sier Graff.

Norges kamp mot Romania spilles på Arena Nationala i Bucuresti kl. 20.45 tirsdag kveld.

(©NTB)