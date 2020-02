- United hørte hvem som hadde bodd på hotellet før dem. Da tok de grep umiddelbart

Manchester United virker ikke å ta noen sjanser når det kommer til koronaviruset.

Ole Gunnar Solskjær og hans United-lag har denne uken vært på treningsleir i Marbella i Spania, men valgte umiddelbart å endre planlagt bosted da de fant ut hvilket lag som hadde bodd på hotellet før dem, skriver Daily Mail.

Avisen hevder at årsaken er frykt for koronaviruset covid-19 som til nå har tatt livet av over 1300 personer i Kina.

Det viser seg nemlig at det kinesiske laget Dalian Yifang, ledet av Rafael Benitez, skal ha bodd på det samme hotellet like før Uniteds ankomst.

Manchester United valgte dermed å bytte hotell fra Westin La Quinta Golf Resort and Spa i Benahavis til strandhotellet Kempinski i Estepona.

En talsperson for hotellet sier til Daily Mail at de ikke vil kommentere saken. Det samme opplyser Manchester United til avisen.

Får ikke trene med laget

Hotellbyttet er ikke det eneste eksempelet på at at Manchester United tar de fleste forholdsregler når det kommer til koronaviruset.

Torsdag avslørte The Mirror at den nysignerte spissen Odion Ighalo ikke engang får trene med sine nye lagkamerater i Manchester før det har gått 14 dager etter hans ankomst fra Shanghai.

Ighalo fikk ikke være med på treningsleiren i Marbella og får heller ikke benytte seg av Uniteds treningsanlegg før karantenetiden er over.

Nigerianeren har i stedet fått utlevert et spesialsydd treningsopplegg i perioden hvor han ikke får trene med laget i Manchester.

Må sette planer på vent

United er også ett av lagene som har fått problemer når det kommer til planleggingen av sommeren sesongoppkjøring.

En rekke Premier League-lag har til vane for å reise til Asia for å spille treningskamper i ukene før sesongstarten. Manchester United skal ha planlagt en mulig retur til Kina i sommer, men planer om å reise til Asia skal nå ha blitt satt på vent som følge av virusutbruddet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer om at spredningen av viruset utgjør en stor trussel og United ser i likhet med en rekke andre klubber an situasjonen.