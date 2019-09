- United interessert i Tuchel om Solskjær ikke forbedrer resultatene

Thomas Tuchel har kontrakt til 2021 med PSG, men rapporter hevder United allerede skal ha informert tyskeren om deres interesse dersom Solskjær mislykkes i å levere gode nok resultater.

Det skriver Daily Mail søndag.

Avisen skriver at United har blinket seg ut Tuchel om Ole Gunnar Solskjær ikke makter å levere resultatene som kreves på Old Trafford, og viser til franske rapporter hvor det hevdes at United også har informert Tuchel om deres interesse.

Franske Le10 Sport skriver imidlertid at United kan få konkurranse om de skulle være på jakt etter ham som erstatter for Solskjær, ettersom også Barcelona skal være interessert i PSG-manageren som tidligere trente Borussia Dortmund.

PSG: Tuchel tok over PSG etter å ha trent Borussia Dortmund. Foto: Benoit Tessier (Reuters)

Les også: United-helt glemmer aldri møtet med Solskjærs juvel: - Det satte meg helt ut (Nettavisen Pluss)

Les også: Dette må du vite om United-signeringen Aaron Wan-Bissaka (Nettavisen Pluss)

Treårskontrakt

Manchester United belønnet Solskjær med en treårskontrakt kun seks måneder etter at han hadde tatt over som midlertidig manager.

Den tidligere Molde-treneren fikk ansvaret på midlertidig basis etter at José Mourinho fikk sparken i desember 2018, og nordmannen imponerte stort fra start.

En svak sesongavslutning gjorde imidlertid at United endte på sjetteplass i Premier League forrige sesong, mens sesongen hittil har gitt to seire, to uavgjort og ett tap.

Solskjærs lag slet seg til seier i Europa League-kampen mot Astana torsdag da Mason Greenwood ble matchvinner med sine scoring mot slutten av kampen.

6: To seire, to uavgjort, ett tap og sjetteplass er fasit for Solskjær etter fem seriekamper denne sesongen. Foto: Darren Staples (Pa Photos)

Lytt til Nettavisens podkast «Silly Season» her!

Solskjær: - Pogba skal ingen steder

En spiller Solskjær kan være avhengig av for å få resultater, er Paul Pogba. Franskmannen sto over kampen mot Astana på torsdag, men er fortsatt en av Solskjærs viktigste spillere.

Midtbanestjernen har i lang tid vært koblet til Real Madrid, og Zinedine Zidane, manager for den spanske hovedstadsklubben, har aldri lagt skjul på hva han mener om sin landsmann.

BLIR? Solskjær er klar på at Pogba blir i klubben. Foto: Nigel French (Pa Photos / NTB scanpix)

Real Madrid-president Florentino Perez skal fortsatt ha tro på at en overgang for Pogba er mulig, men Solskjær er klokkeklar på at han vil beholde stjernen.

- Jeg lytter ikke til presidenten til Real Madrid. Jeg er ikke bekymret nå, og jeg vil heller ikke i fremtiden være bekymret for om Paul blir her. Hvis det igjen tar fyr i januar, vil ikke det være noen bekymring heller. Om vi må leve med spekulasjoner igjen, vil vi håndtere det som vi gjorde i sommer, sier Solskjær ifølge The Guardian før han fortsetter.

- Pogba skal ingen steder, han jobber hardt og er forpliktet til Manchester United. Han er en av være store karakterer, og en som går ut på banen full av selvtillit. Det er det jeg ser etter i en United-spiller. Du trenger stor personlighet for å spille for denne klubben, forteller nordmannen.