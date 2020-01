- United-styret gir Solskjær full støtte

Manchester United har ingen planer om å sparke manager Ole Gunnar Solskjær, melder Sky Sports.

Den norske manageren er under hardt press etter at United for første gang på 58 år tapte hjemme mot Burnley på Old Trafford onsdag kveld.

Mange tusen tilskuere valgte å forlate kampen flere minutter før slutt og flere supportere uttrykte også sin misnøye med klubben underveis i kampen.

Hos de engelske spillselskapene har oddsen falt kraftig på at nordmannen blir den neste manageren i Premier League som får sparken.

- Støtte av styret



Nå melder imidlertid Sky Sports at Solskjær fortsatt har klubbstyrets fulle støtte og at de ikke har tenkt til å kvitte seg med nordmannen.

Det til tross for at klubben opplever den dårligste poengfangsten i ligaen på over 30 år.

United ligger for øyeblikket 6 poeng bak Chelsea som befinner seg på den viktige fjerdeplassen i Premier League. De fire beste i ligaen får nemlig plass i Champions League neste sesong.

LES OGSÅ: Sportsintervjuet: Jan Åge Fjørtoft

Skuffet Solskjær

Flere tidligere United-helter har den siste tiden kritisert tilstanden i klubben. Gary Neville kom allerede før Burnley-kampen med en nådeløs dom over jobben klubbledelsen har gjort etter at sir Alex Ferguson forlot sjefsstolen på Old Trafford.

Onsdag uttalte blant andre den tidligere midtbanespilleren Darren Fletcher at han opplevde atmosfæren på stadion som «giftig».

Tidligere United-stopper Rio Ferdinand skammet seg over sin tidligere klubb.

Ole Gunnar Solskjær legger ikke skjul på at han er skuffet over onsdagens resultat mot Burnley.

- Vi rekker hendene i været, dette var ikke godt nok. For meg så er det det viktigste, at vi må prestere ute på banen. I dag var ikke godt nok for Manchester United, sa Solskjær til BT Sport etter kampen.

LES OGSÅ: Dortmund-stjernen ble spurt om Haaland flere ganger. Da fikk han nok

Flere skader

Nordmannen opplever for øyeblikket en krevende perioder med flere nøkkelspillere ute med skade. Onsdag måtte United klare seg uten blant andre Paul Pogba, Victor Lindelöf, Scott McTominay og Marcus Rashford.

Overgangsvinduet er fortsatt åpent i en uke til og det er knyttet stor spenning til om Manchester United vil hente nye spillere før vinduet stenger.

Portugisiske Bruno Fernandes er blant dem som har blitt koblet til United de siste ukene. Både portugisisk og engelsk presse har den siste uken meldt at partene fortsatt ikke har kommet til noen enighet om en overgang.

Førstkommende helg er det ingen kamper i Premier League, men United har muligheten til å slå tilbake etter det skuffende resultatet mot Burnley når de møter Tranmere Rovers eller Watford i den fjerde runden av FA-cupen.