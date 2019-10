- United-supporter etterforskes for rasisme mot Liverpool-stjernen

Supporteren ble umiddelbart identifisert.

Rasisme i fotballen er noe vi ikke trodde ville være et tema også i 2019, men hendelsene kommer fortsatt som perler på snor - dessverre.

Også i helgens toppoppgjør mellom Manchester United og Liverpool skal det ha oppstått en hendelse like før hvilen. Bortelagets Trent Alexander-Arnold skal ha mottatt rasistisk hets fra en United-supporter på tribunen, skriver blant andre Sky Sports.

Supporteren skal ha hatt plass like ved United-spillernes losjer på Old Trafford, og United-supporterne skal ha reagert kraftig mot personen som hetset Alexander-Arnold. De skal umiddelbart ha tilkalt vaktene, som igjen geleidet mannen ut av Old Trafford.

Manchester United skal også umiddelbart ha igangsatt en etterforskning for å finne ut av hva som skjedde - og akkurat hva som ble sagt.

SIKRET POENG: Adam Lallana , Alex Oxlade-Chamberlain og resten av Liverpool-laget feirer scoringen mot United. . Foto: Russell Cheyne (Reuters)

- Vi er klar over en hendelse under kampen mot Liverpool, hvor et individ blant hjemmesupporterne angivelig skal ha kommet med rasistiske bemerkninger. Personen ble raskt identifisert og ført ut av stadion. Vi etterforsker hendelsen med høyeste prioritet, sa en United-talsperson til avisen.

Også Alex Oxlade-Chamberlain hadde et ublidt møte med United-fansen søndag kveld, men denne hendelsen hadde ingenting med rasisme å gjøre.

Chamberlain ble byttet inn i kampens andre omgang, og bragte med seg energi inn på Old Trafford-matta - energi Liverpool sårt trengte for å få med seg et viktig poeng i kampen om Premier League-tittelen i mai.

Etter kampslutt var det en «bråkjekk» Chamberlain som gikk bort til United-fansen for å gi en neve, men ble svart med gestikulering og gloser som hentet frem et smil hos Liverpool-angriperen.

Foranledningen skal ha vært at United-supporterne prøvde å psyke ut Chamberlain under oppvarmingen, og etter kampslutt svarte Liverpool-spilleren på herlig vis.

Selv om meldingene fra fansen neppe var av den hyggelige sorten, er det grunn til å tro at Chamberlain visste hva som ville komme: