- United var nære ved å bekrefte signering av Ronaldinho

En av sir Alex Fergusons store stjerner forteller om reaksjonen til stjernene da brasilianeren endret mening i tolvte time.

I 2003 virket det som den brasilianske superstjernen Ronaldinho skulle signere for Manchester United. I aller siste instans skal det uansett ha skjedd noe som gjorde at overgangen falt sammen.

Historiene har vært mange om hvorfor overgangen falt sammen, men både tidligere United-direktør, Peter Kenyon, så vel som som Ronaldinhos bror og agent, har begge fått skylden.

Da United virket å somle med å få penn på papir, selv etter at brasilianeren hadde besøkt Old Trafford, gikk han til Barcelona.

Endret mening

Ifølge United-legenden Paul Scholes skal selv spillerne i garderoben ha trippet i ekstase over muligheten til å spille med den tekniske brassen:

- Jeg husker ikke helt hvilket år det var, men jeg trodde manageren (sir Alex Ferguson, jour.amn) hadde sikret seg ham, fortalte Scholes i en podcast med Robbie Savage, som er gjengitt av The Mirror.

- Jeg husker vi skulle på sesongoppkjøring, og de var kjempenære ved å bekrefte signeringen og draktnummeret. Til slutt endret han mening og signerte for Barcelona.

Det merkelige for United var at sesongoppkjøringen deres skulle finne sted i USA, på nøyaktig samme sted som Barcelona.

KARAKTERER: David Beckham og Paul Scholes var sentrale karakterer på både det engelske landslaget og Manchester United. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

Det betød at en av de første kampene til Ronaldinho i Barcelona-drakt skulle komme mot nettopp Scholes og Manchester United.

- Det var merkelig, fordi vi skulle spille mot Barcelona og alle var ekstatiske. Dette var Ronaldinho, for en spiller! Vi trodde han skulle komme med noe spesielt, slik Cantona hadde gjort tidligere, sier Scholes.

- Tre dager senere, så spilte vi mot ham i Seattle, så alle forsøkte å sparke ham ned. Vi forsøkte å slå ham fordi han ikke signerte for oss.

Denne sommeren handlet i stor grad om hvordan Manchester United skulle erstatte David Beckham, som samme sommer signerte for Real Madrid. Ronaldinho skal ha vært mannen øverst på lista.

Verdens beste

Det skulle uansett vise seg å være en genistrek av Barcelona-president Joan Laporta å lure den brasilianske VM-vinneren til den katalanske hovedstaden.

Mellom 2003 og 2008 var nemlig Ronaldinho spansk fotballs virkelige hovedattraksjon, og i 2005 ble han også kåret til verdens beste fotballspiller.

Ronaldinho vant den spanske ligaen i 2005 og 2006, og ledet også Barcelona tilbake til toppen Europa da Arsenal ble slått i Champions League-finalen i 2006.

Dette var første gangen Barcelona hadde vunnet den gjeveste tittelen i europeisk fotball siden 1992, og blir av mange ansett som den virkelige starten på laget som skulle dominere Europa i flere år senere.

Brasilianeren var også mannen som ga over taktpinnen til Lionel Messi på banen, og lot argentineren ta over da han selv forlot klubben til fordel for AC Milan sommeren 2008.

MEGASIGNERING: Ronaldinhos signering til Barcelona ble starten på en storhetstid. Foto: Jose Jordan (AFP)

Der var han med å vinne Serie A i 2011, og spilte mot blant andre Manchester United i Champions League. Det siste virkelige høydepunktet for Ronaldinho kom i Copa Libertadores, Sør-Amerikas Champions League, da han gikk til topps med Atlético Mineiro i 2013.

Superstjernen la skoene på hylla i 2015 etter å ha hoppet mellom flere brasilianske lag, samtidig som han også hadde et kort opphold med Querétaro i den mexicanske toppserien.

De siste årene har veldig mye dreid seg om skandaler for 40-åringen. Han har blant annet preget nyhetsbildet etter å ha sittet i fengsel i Paraguay.

Men hva gjorde United i 2003 da de ikke fikk Ronaldinho? De flyttet seg ned til nestemann på listen, og signerte en ukjent 18-åring fra Portugal ved navn Cristiano Ronaldo. Og resten, som de sier, er historie.