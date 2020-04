- Valakari ferdig som trener i Tromsø

Flere medier melder at Tromsø-trener Simo Valakari ikke får fortsette i jobben.

Artikkelen utvides.

Simo Valakari nærmer seg trolig slutten av perioden som trener i Tromsø.

TV 2 melder søndag at klubbledelsen har bestemt seg for at Valakari ikke får trene klubben det kommende året.

Også Nordlys melder at finnen trolig er ferdig i jobben, og at det søndag forhandles om en sluttløsning for treneren.

Spillere fra TILs a-stall ble søndag ettermiddag kalt inn på kort varsel til et møte med klubbledelsen. Simo Valakari var ikke til stede på dette møtet selv.