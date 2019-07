José Mourinho sier han savner fotballen, men venter fortsatt på et tilbud som er godt nok.

For første gang på 20 år holder 56 år gamle José Mourinho sommerferie i hjembyen Setubal sør for Lisboa.

Han er fortsatt uten jobb etter at han i desember måtte overlate jobben i Manchester United til Ole Gunnar Solskjær.

I et intervju med Skysports sier han at det ikke har manglet på tilbud, men at han vil bruke tid på å bestemme seg.

I sedvanlig selvbevisst stil forklarer han at han er klar til å takke ja til en mulighet som «er på samme nivå som jeg er som manager».

Han avviser at han nyter de rolige dagene i hjembyen.

– Vennene mine sier at jeg skal nyte juli og august her. Men jeg kan ikke nyte, jeg er ikke glad nok, sier Mourinho.

Portugiseren skal ha avvist tilbud både fra Benfica og fra en kinesisk klubb, som skal ha tilbudt en svært høy sum for å få manageren til Kina.

– Jeg sier nei fordi det ikke er utfordrende nok. Jeg forbeholder meg retten til å velge dem som er «mourinhistas» – som er en virkelig fan, sier Mourhino til Skysports.

