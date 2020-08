- Vidar Örn Kjartansson på vei til Vålerenga

Den islandske spissen skal ha valgt å vende tilbake til Vålerenga.

Nettavisen sitter på informasjon om at en avtale skal være så godt som klar, men at den enda ikke skal være skrevet under. Vidar Örn Kjartansson vender dermed etter alle solemerker tilbake til Oslo-klubben etter at han forlot Vålerenga etter 2014-sesongen.

TV2 melder tirsdag kveld at en avtale skal være klar.

Kjartansson scoret totalt 25 mål på 29 kamper før han ble solgt til kinesiske Jiangsu Sainty.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra daglig leder Erik Espeseth og sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen i Vålerenga tirsdag, men de har ikke besvart henvendelsene.

Islendingen befinner seg på Island der han tirsdag har vært i møter med sin agent Olafur Gardarson. Flere svenske og danske klubber, i tillegg til tre andre norske klubber skal også ha lagt frem tilbud til den 30 år gamle islendingen.

Nettavisen var tidligere tirsdag i kontakt med Kjartanssons agent. Han ville ikke kommentere noe om de pågående forhandlingene, men kunne bekrefte at det var mye interesse og at han var opptatt i møter.

- Ring meg senere, var den korte kommentaren til Nettavisen.

Kjartansson har tidligere spilt for de svenske klubbene Hammarby og Malmö FF. I tillegg til Maccabi Tel Aviv, Rostov, Rubin Kazan og Yeni Malatyaspor.

Nå vender altså Kjartansson "hjem" til Vålerenga der han startet sin karriere utenfor Island.