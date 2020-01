- Werner takket nei til Liverpool

Den tyske superangriperen skal ha vært usikker på hvor han passet inn i Jürgen Klopps system.

RB Leipzigs målmaskin har vært i fyr og flamme denne sesongen, og med sine 18 scoringer i Bundesligaen er det kun Bayern Münchens Robert Lewandowski som ligger foran ham.

Denne sesongen har nemlig trener Julian Nagelsmann fått det absolutt beste ut av 23-åringen. Det har ført til at Leipzig, i skrivende stund, troner øverst på tabellen i Tyskland.

Prestasjonene til den unge angriperen har gjort at flere av Europas virkelige storkanoner har vist sin interesse, og ifølge The Athletic så eksisterer det en utkjøpsklausul i kontrakten til den tyske angriperen.

LES OGSÅ: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Nei til Liverpool

De hevder nemlig at Chelsea ligger fremst i køen om angriperen, som kan løses ut dersom klausulen på minst 50 millioner euro trigges, hevder mediegiganten. Det er uansett veldig uvisst om en overgang vil finne sted i januar.

Det skal nemlig være slik at Leipzig, som skal møte Tottenham i Champions Leagues åttedelsfinale, og Werner selv har blitt enige om at han ikke forlater klubben før etter sesongen.

I tillegg skal Werner selv være veldig tydelig på at han ikke ønsker å signere for en klubb med mindre han er garantert førstelagsfotball. Det skal ha stoppet for en overgang til Liverpool, skriver The Athletic.

Den tidligere Stuttgart-stjernen skal nemlig hatt muligheten til å skrive under for Jürgen Klopps mannskap i fjor, men skal ha vegret seg for å bytte ut Leipzig med Liverpool.

Grunnen for dette skal ha vært supertrioen Roberto Firmino, Sadio Mané og Mohamed Salah. «Det er ingen plass for meg», hevder The Athletic at Werner skal ha sagt da interessen fra Liverpool skal ha vist seg å være reell.

Liverpool er ikke den eneste klubben der spilletid skal ha vært et problem. Werner skal nemlig også ha vært enig om de personlige betingelsene med Bayern München, skriver The Athletic.

Problemet der skal ha vært at den tyske stormakten aldri la inn et bud til RB Leipzig, rett og slett fordi de ikke visste hvor de skulle bruke Werner. Dermed skal de ha bestemt seg for heller å legge alle eggene i kurven i sin jakt på Leroy Sané fra Manchester City.

Det er uansett ikke utelukket at Werner finner sin vei til den engelske toppdivisjonen, skriver avisen. Werner skal nemlig ikke ha vært spesielt fornøyd med måten Bayern behandlet ham da en overgang til München virket nært forestående.

LES OGSÅ: Iversen ønsker å bli VIF-trener

Til EM?

Paris Saint-Germain-trener Thomas Tuchel hevdes også å være interessert i å sikre seg sin landsmann, men med spillere som Edinson Cavani, Mauro Icardi, Kylian Mbappé og Neymar i troppen er det uvisst om det er plass til Werner.

Det fører til at det er Chelsea som fort kan seile opp som det fremste alternativet. The Athletic skriver at de ønsker å hente en angriper i januar, da det er ventet at Olivier Giroud forlater klubben i januar.

Det gjør at det kun er Tammy Abraham, som har hamret inn 14 scoringer på 25 starter for Frank Lampards lag, som er det eneste virkelige alternativet lengst fremme i banen.

Den tyske angriperen startet sin karriere i Stuttgart, men da moderklubben rykket ned i 2016 så valgte han å ta turen til RB Leipzig. Han var den yngste spillere med 100 kamper i den tyske toppdivisjonen, da han som 20-åring rundet tresifret antall kamper i den tyske Bundesligaen.

Werner har virkelig slått seg løs denne sesongen, og står totalt med 23 på 25 kamper i alle turneringer denne sesongen. I tillegg til sine 18 mål på 17 kamper i Bundesligaen, så kan han vise til tre scoringer på sine seks oppgjør i Champions League.

Han er ventet å ta del når det tyske mannskapet skal spiller EM-sluttspillet sommeren 2020. Det vil i så fall bli det første mesterskapet angriperen spiller for sitt hjemland. Han står med 11 scoringer på 29 kamper for Joachim Löws mannskap.

Tyskland er trukket i det mange anser som «dødens gruppe» i EM. De møter nemlig regjerende verdensmester Frankrike, og regjerende europamester Portugal, i påvente av et fjerde lag settes inn etter Nations League-playoffen. Det er enten Bulgaria, Island, Ungarn eller Romania som fyller denne gruppa.