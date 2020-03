- Woodward håper å forhandle med Levy om Kane

Hans forgjengere styrte unna Tottenhams styreformann Daniel Levy, men Manchester United-styreformann Ed Woodward vil mer enn gjerne forhandle med Spurs, skriver London Evening Standard.

Manchester United har den siste tiden på nytt blitt koblet til Spurs-spiss Harry Kane etter at engelske The Telegraph nylig gjorde det klart at spissen kan komme til å vurdere et klubbskifte til sommeren.

Skulle United prøve seg på Kane så vil det i så fall bety at de må forhandle med Tottenham-styreformann Levy. Han er kjent for sine knallharde forhandlinger, noe Manchester United fikk føle på da de signerte Dimitar Berbatov fra Spurs i 2008.

Forhandlingene skal ha vært såpass krevende at sir Alex Ferguson og daværende United-direktør David Gill holdt seg unna Luka Modric da han spilte for Tottenham fordi paret ikke orket å håndtere nevnte Levy.

Woodward ikke skremt



Men Ed Woodward skal imidlertid på ingen måte være fremmed mot å forhandle med Tottenham-sjefen. London Evening Standard har snakket med kilder som hevder at United-styreformannen vil nyte en slik utfordring.

Woodward skal også ha vært klar til å forhandle med Tottenham i fjor da United snuste på daværende manager Mauricio Pochettino, men klubben endte som kjent opp med å signere Ole Gunnar Solskjærs som permanent manager.

- Tottenham vil ikke selge



Det gjenstår imidlertid å se hva Woodward ville fått ut av eventuell forhandlinger med Levy dersom United vil prøve å signere Kane i sommer.

Tottenham skal nemlig ikke ha noen planer om å gi slipp på deres store stjerne.

The Telegraph skriver at Spurs-manager Jose Mourinho vil gjøre alt i sin makt for å beholde Kane og at portugiseren har tenkt til å bygge laget sitt rundt spissen.