Yevgeny Ustyugov funnet skyldig i doping - fratas gullmedalje fra Sotsji

Det bekrefter International Biathlon Union.

Den russiske skiskytteren Yevgeny Ustygugov har blitt fratatt gullmedaljen han tok med Russland i stafetten i Sotsji i 2014.

Nyheten ble først rapportert av blant andre Ren.tv og Sputnik i Russland, og er nå bekreftet fra offisielt hold.

Det betyr også at Alexey Volkov, Anton Shipulin og Dmitry Malyshko som deltok i stafetten blir fratatt sine gullmedaljer, meldes det.

34-åringen har allerede lagt skiene på hylla, og International Biathlon Union melder nå at Ustygugovs resultater mellom 27. august 2013 frem til slutten av 2013/14-sesongen ikke lenger regnes.

Norge havnet for øvrig på fjerdeplass i stafetten, noe som nå effektivt betyr at Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen mottar bronsjemedaljen ettersom Russland skal ha blitt diskvalifisert.

På fredag bekreftet IBU (International Biathlon Union) at de hadde åpnet en etterforskning mot utøveren, og allerede dagen etter skal de altså ha kommet til en kjennelse.

Saken dreier seg om blodpasset til russeren.

- Det som nå har skjedd er at vi har en integritetskomité som har tatt dette steget. De har gjort dette offentlig for å unngå spekulasjoner. Man har et grunnlag for å ta dette steget, sa IBU-president Olle Dahlin om etterforskningen til Dagbladet.

Russland gikk til topps på medaljestatistikken i Sotsji, men etter dopingdommen er det Norge som innehar førsteplassen. Norge står fremdeles med 11 gull-, fem sølv- og ti bronsemedaljer. Russland har nå «bare» ti gull-, ni sølv- og ni bronsemedaljer, og faller ned på 3.-plass i og med at Cananda (10-10-5) har flere sølvmedaljer, melder Dagbladet videre.

Også Svetlana Slaptsova er funnet skyldig i doping i samme tidsrom - og mottar den samme straffen som Ustyugov.