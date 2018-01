- Zlatan Ibrahimovic kan forsvinne fra United før sesongen er over

Skal være ønsket både i Kina og USA.

Manchester United skal allerede ha laget en plan dersom Zlatan Ibrahimovic forsvinner fra klubben. Svenskens kontrakt med United går ut etter denne sesongen.

De skal foretrekke å beholde super-svensken ut denne sesongen, for så å la han dra videre, men frykter at både amerikanske og kinesiske klubber kan lokke svensken vekk fra England, skriver den anerkjente journalisten Duncan Castles.

Sesongene i Kina og USA starter opp igjen i mars, og klubber fra begge nasjoner skal ha sett seg ut 36-åringen som en potensiell forsterkning før sesongen sparkes i gang.

Les mer: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Belotti



Det skal nå ha gjort at Manchester United allerede har begynt å se på løsninger dersom Zlatan skulle forsvinne. Ett av disse skal være å signere en ny spiss.

CIAO: Manchester United skal fortsatt være interessert i Andrea Belotti fra Torino.

Castles skriver at Torino-spiss Andrea Belotti fortsatt er ønsket i United, til tross for at han har hatt en tung sesong i den italienske Serie A-klubben.

Så langt har den italienske landslagsspissen scoret syv mål på 18 kamper totalt for Torino denne sesongen. I sesongen 2016/2017 leverte han hele 28 mål på 38 kamper totalt i både serie og cup for Torino.

Det skal også være mulig at United vil forsøke å dyrke Anthony Martial og Marcus Rashford som rene spisser, slik at de har alternativer til Romelu Lukaku. Dette skal også være med å frigi midler slik at United kan styrke andre deler av banen.

Les mer: Borgermester ber politiet etterforske korrupsjon etter Barkley-overgang

Kneproblemer



Castles skriver videre at United er interesserte i å anskaffe seg en ny ving, og kan allerede sikre seg Lucas Moura fra PSG i januar. Flere medier i Frankrike har tidligere skrevet om enighet mellom Lucas og United, dersom klubbene også skulle komme til enighet.

For Zlatans del så skal han slite med en bruskskade i høyrekneet, hvilket er kneet han skadet i Europa League-kampen mot Anderlecht. United skal likevel være sikre på at det ikke er noen alvorlig skade på Zlatans kne.

Uniteds nummer ti har ikke hatt den beste sesongen så langt, og har ikke scoret i ligaen på de fem kampene han har spilt så langt. Han står med én scoring denne sesongen, og den kom i ligacupen mot Bristol City, i en kamp United tapte 2-1.

Mest sett siste uken