Dallas Stars-sjef Jim Nill mener at nordmannen kan bytte klubb i løpet av sommeren.

- Vi har snakket litt med agenten hans, men Zuccarello ønsker å teste markedet som «free agent» og den rettigheten har han, sier Nill til nhl.com.

Nordmannen har vært «free agent» siden 1. juni, og det betyr at han siden da har hatt muligheten til å fritt velge sin nye klubb. Stars-sjefen forteller videre at en intensiv periode for klubben og Zuccarello vil starte søndag 23. juni.

- Vi har en intervju-periode med potensiellt nye spillere som starter på søndag. Da vil vi snakke med andre, men han vil gjøre akkurat det samme, så får vi se hvordan ting går, forteller Nill til nhl.com.

En av faktorene som kan tale imot den norske ishockeyspilleren er at han er 31 år gammel. NHL.com skriver at det kan gjøre det vanskeligere å kreve en lengre kontrakt. Det er likevel ikke umulig at Zuccarello blir tilbudt fire år eller mer i en annen klubb, og det kan være tungen på vektskålen som får nordmannen til å bytte klubb.

Han har tidligere uttalt at han ønsker en kontrakt på fem år, og hvis det skulle vært opp til Dallas Stars-trener Jim Montgomery, så blir nordmannen i Dallas i lang tid fremover.

- Jeg ønsker å få «Zuc» tilbake til oss, sa Montgomery til nhl.com i mai.