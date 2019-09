– Lagkamerat stjal Dolbergs klokke til 700.000

Den danske fotballstjernen Kasper Dolbergs armbåndsur til 700.000 kroner, som forrige uke forsvant fra Nice-garderoben, ble angivelig stjålet av en lagkamerat.

Ifølge nyhetsbyrået AFP har den 18-årige Nice-spilleren Mohamed Lamine Diaby-Fadiga innrømmet at han stjal uret som har en anslått verdi på 70.000 euro.

Tidligere torsdag skrev den franske avisen L'Equipe at Diaby-Fadiga var mistenkt for tyveriet, og at han risikerte å få sparken i klubben.

Nice har ikke offisielt bekreftet opplysningene, men ifølge AFP har klubben innledet disiplinærsak mot den unge spilleren.

Franskmannen skal ha bedt Dolberg, klubben og trener Patrick Vieira om unnskyldning. Han skal også ha gått med på å betale dansken en sum tilsvarende urets verdi.

Forrige uke ble det kjent at Dolbergs armbåndsur var blitt borte fra Nice-garderoben 16. september.

Dolberg ble hentet til Nice fra Ajax i slutten av sommerens overgangsvindu. Han har så langt spilt tre kamper for den franske klubben og scoret ett mål. Diaby-Fadiga har fått spilletid i seks kamper denne sesongen.

