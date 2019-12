- Real Madrid har bestemt seg for å hente Ødegaard tilbake i juni

Spanske AS rapporterer at Real Madrid vil hente Martin Ødegaard tilbake til klubben allerede i juni.

Det har haglet med lovord til Ødegaard den siste tiden. Etter flere og flere imponerende forestillinger for Real Sociedad denne sesongen, der det hele toppet seg med søndagens oppvisning borte mot Osasuna, har fotballekspertene i Spania fått øynene opp for nordmannen.

Real Madrid følger naturlig nok også Ødegaards utvikling tett. 21-åringen er opprinnelig utlånt til La Real i to sesonger, frem til sommeren 2021, men nå hevder den spanske avisen AS at Real Madrid har bestemt seg for å benytte seg av klausulen klubbene har i utlånsavtalen.

Nemlig å hente Ødegaard tilbake til Madrid allerede i juni 2020.

«Plan renovering»

Ifølge AS-journalist Carlos Forjanes som er den spanske avisens dedikerte Real Madrid-ekspert, har verdens kanskje største klubb nå tatt den endelige beslutningen om at Ødegaard fra og med neste sesong skal bidra for de hvitkledde fra Madrid.

Ødegaard er en viktig brikke i det AS på spansk kaller «plan renove», oversatt til «plan renovering».

- Ingen, hverken Real Madrid, Sociedad eller spilleren selv kunne forutse den fantastiske utviklingen denne sesongen, skriver Forjanes.

Dette skrev spanske aviser om Ødegaard etter kampen mot Atletico Madrid tidligere denne sesongen:

Nordmannen har med andre ord imponert de høye herrer på Santiago Bernabeu og ses nå på som en viktig brikke i det fremtidige byggverket til Real Madrid, som igjen skal kjempe om Champions League-tittelen.

AS hevder videre at selvom ingen kunne forutse den fantastiske utviklingen Ødegaard har hatt denne sesongen, så har Real Madrid-leiren «alltid vært sikre på at Ødegaard skulle tilbake etter at han dro ut på lån».

Avisen referer blant annet til et intervju tilbake i mai fra Onda Cero. Der uttalte president Florentino Perez seg.

- Om to år, så er Ødegaard en stjerne i Real Madrid, siteres Perez på i intervjuet.

- Ikke noe problem

Kort fortalt, så har Real Sociedad og Real Madrid et veldig godt forhold, så det skal ikke være noe problem å hente Ødegaard tilbake i sommer, selv om det finnes en opsjon på én sesong til etter denne for nordmannen.

Det gode forholdet skyldes at klubbene har utvekslet en del spillere mellom seg. AS nevner Illarramendi, Diego Llorente og Theo som eksempler.

Også en annen spansk storavis var tirsdag inne på det samme temaet. I sin hyllest av Ødegaard var Marca-kommentator Carlos Carpio klokkeklar.

- Det vil bli umulig for Real Sociedad å beholde den beste offensive midtbanespilleren i La Liga, fordi Real Madrid har ikke råd til å gi ham bort og låne han ut for enda en sesong, skriver han.

Nå hevdes det altså at Real Madrid allerede har fattet en beslutning om at Drammens-gutten skal tilbake til Madrid sommeren 2020.

Ødegaard og Real Sociedad tar imot Villareal 5.januar til sin første kamp i 2020.

