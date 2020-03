1.-divisjonsklubben Øygarden permitterer alle ansatte

Fotballklubben Øygarden på Sotra har permittert hele spillerstallen og alle 1.-divisjonsklubbens øvrige ansatte, melder Bergensavisen.

– Det er ingen vei utenom. Vi permitterer alle ansatte i klubben med umiddelbar virkning, sier Øygarden-styrets nestleder Trond Jetmundsen til BA.

Han sier at tiltaket er helt nødvendig for at spillere og trenere skal ha en klubb å komme tilbake til når unntakstilstanden i forbindelse med koronaviruset er over.

Øygarden, som fram til i fjor het Nest-Sotra, signerte forrige måned midtstopperen Maduka Udeh. Han spilte i slovakisk fotball forrige sesong og har dermed ikke krav på dagpenger. Klubben vil ta seg spesielt av ham.

– Det er en spesiell situasjon, men vi i klubbledelsen skal sørge for at han har det bra i den perioden dette står på. Han har en bra plass å bo, og vi skal sørge for at han har mat, sier Jetmundsen.

– Vi har også oppfordret spillerne våre til å ta vare på hverandre i denne situasjonen.

(©NTB)