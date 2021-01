1.-divisjonsyndling klar for Kristiansund

Midtbanespiller Sander Erik Kartum (25) går fra Stjørdals-Blink til Kristiansund og Eliteserien.

Klubbene ble før helgen enig om en hittil ukjent overgangssum for 25-åringen. Nå melder både Stjørdalens Blad og Tidens Krav at kun en medisinsk test gjenstår før alt er i boks for den løpssterke spilleren som hadde ett år igjen av kontrakten.

– Det virker som en veldig fin klubb. Kristiansund er jo et topp-fem-lag i Norge og har hatt progresjon hele veien. Det er et bra team rundt klubben, og spillerne virker på alle mulige måter som en fin gjeng, sier Kartum til Tidens Krav.

Kartum gikk helt til topps på NTBs spillerbørs og stakk av med prisen som årets spiller i 1. divisjon i 2020. På et Stjørdals-Blink-lag som holdt plassen akkurat i 1. divisjon, har han bidratt med kreativitet og seks scoringer.

Kristiansund endte på 5.-plass i fjorårets eliteserie, fire poeng bak Rosenborg.

(©NTB)

Reklame Fem grep som gir deg bedre økonomi i 2021