11 Lens-spillere koronasmittet, fransk seriekamp utsatt

Søndagens franske toppseriekamp i fotball mellom Lens og Nantes er utsatt etter at 11 av hjemmelagets spillere har testet positivt på koronaviruset.

– Som følge av at 11 Lens-spillere er uaktuelle for spill på grunn av koronasmitte, har vi besluttet å utsette kampen til en senere dato, heter det i en uttalelse fra ligaen (LFP).

Det er ikke første gang denne sesongen at en kamp Ligue 1 er utsatt på grunn av koronasmitte. Marseilles oppgjør mot Bordeaux i åpningsrunden måtte utsettes av samme grunn.

Etter den utsettelsen valgte LFP å endre reglene av frykt for et skred av utsettelser. Det heter nå at en kamp skal spilles dersom minst 20 av spillerne i førstelagstroppen på 30 er smittefri.

Nå har Lens bare 19 spillere som har testet negativt.

Lørdagens kamp mellom Grenoble og Nancy i Ligue 2 ble også utsatt etter at 13 Grenoble-spillere testet positivt, i likhet med fem klubbansatte.

