13 spillere koronasmittet i AZ Alkmaar

Fotballklubben AZ Alkmaar, der tre nordmenn spiller, fikk tirsdag påvist åtte nye koronatilfeller i spillergruppen.

Det betyr at totalt 13 spillere i klubben er smittet, opplyser AZ på sitt nettsted.

Den nederlandske klubben opplyser ikke hvem som er smittet. Både Håkon Evjen, Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson spiller i klubben som skal møte Napoli i europaligaen torsdag kveld.

Den kampen blir spilt som planlagt selv med alle de ferske smittetilfellene hos bortelaget. AZ vil onsdag plukke ut troppen til kampen.

Videre understreker AZ at klubben følger alle anbefalte prosedyrer for smittevern, og at flesteparten av de smittede spillerne ikke har symptomer på koronasykdom.

I forrige uke testet i alt ni personer i klubben positivt på viruset. Tre av disse har siden testet negativt.

