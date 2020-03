15 ansatte i fotballklubben Alavés har koronaviruset

Den spanske fotballklubben Alavés meldte onsdag at 15 ansatte er bekreftet smittet av koronaviruset. Tre av dem er spillere.

Alavés befinner seg på nedre halvdel av tabellen i La Liga. Ifølge klubben har tre spillere, sju personer i trenerstaben og fem andre ansatte testet positivt på viruset.

Tidligere var det kjent at to personer i klubben var smittet.

Valencia og Espanyol har også meldt at de er hardt rammet av viruset. Valencia meldte mandag at 35 prosent av klubbens spillere og trenere er smittet, mens Espanyol tirsdag opplyste at seks personer tilknyttet klubben har testet positivt.

Alle tre klubber sier at det står bra til med alle de smittede.

Valencia-spiller Ezequiel Garay er fortsatt den eneste smittede La Liga-spiller som er identifisert. Han meldte selv om sin positive test.

