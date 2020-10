15.30: Følg Dortmunds møte med Freiburg

Erling Braut Haaland starter på topp når Borussia Dortmund tar imot Freiburg lørdag.

BORUSSIA DORTMUND - FREIBURG:

Haaland har startet sesongen strålende og står med to mål på to kamper for Borussia Dortmund i Bundesliga.

Også i supercupmøtet med Bayern München noterte nordmannen seg for scoring og målgivende pasning i midtuka.

Jadon Sancho er ikke med i troppen til Borussia Dortmund. Den Manchester United-koblede engelskmannen er ifølge klubben satt på sidelinjen på grunn av sykdom.

Følg kampen direkte her: