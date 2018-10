16.000 billetter solgt til Slovenia-kampen

Lørdag formiddag er 16.000 billetter solgt til nasjonsligakampen i fotball mellom Norge og Slovenia på Ullevaal.

Norges Fotballforbunds grep med å sette ned billettprisene syns dermed å ha hatt ønsket effekt.

– Vi merker stor interesse for lørdagens kamp. Langsidene er utsolgt, men det er fortsatt mulig å kjøpe gode plasser på kortsidene, sa fotballforbundets informasjonssjef Svein Graff til NTB fredag.

Alt tyder på at kampen blir Norges mest sette hjemmelandskamp siden Tyskland var på besøk i VM-kvalifisering for over to år siden.

(©NTB)

Mest sett siste uken