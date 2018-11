17-årig racingtalent som brakk ryggen vil kjøre igjen

Bilen til Sophia Flörsch slynges ut av banen under Macau Grand Prix sist helg. Den tyske 17-åringen pådro seg brudd i ryggen og lå 11 timer på operasjonsbordet, men hun sier at hun akter å fortsette karrieren som racerfører. Foto: Tony Wong, Apple Daily via AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )