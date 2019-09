17-åring reddet Solskjær fra fiaskostart i Europaligaen

Stortalentet Mason Greenwood (17) sørget for at Manchester United vant 1-0 på hjemmebane mot Astana fra Kasakhstan i Europaligaen torsdag.

Engelskmennene sløste og sløste med sjansene, men 17 minutter før slutt dukket 17-åringen opp og banket inn 1-0. Greenwood er regnet som et enormt talent, og imponerte stort for United under sommerens treningskamper.

Greenwood, som fyller 18 år 1. oktober, har tidligere fått ros av Solskjær for sine avslutningsegenskaper. Torsdag sørget han for at United fikk starten de trengte i Europaligaen.

Seieren over Astana var den engelske storklubbens andre strake. I helgen fikk de en etterlengtet opptur i Premier League med 1-0-seier over Leicester.

Store Rashford-sjanser

Ole Gunnar Solskjær valgte å starte med et ungt lag torsdag. Både Angel Gomes (19), Greenwood (17) og Tahith Chong (19) fikk sjansen fra start. Også flere andre reserver fikk muligheten til å vise seg fram.

Allerede etter tre minutter smalt ballen i metallet. Fred ladet skuddfoten, og ballen gikk rett i tverrliggeren.

Marcus Rashford hadde en kjempesjanse til å sende United i føringen etter 19 minutter. Marcos Rojo slo inn fra venstre og fant engelskmannen som blåste ballen langt over fra åtte meter.

Minuttet etter var samme mann nære å sette inn 1-0. Chong slo et lekkert innlegg, men fra seks meter, alene med 37 år gamle Nenad Eric, satte Rashford ballen rett på målvakten.

Engelskmannen hadde nok en enorm mulighet før pause. Spissen fikk skyte helt upresset fra tre meter etter en corner, men Eric vartet opp med nok en flott redning.

Greenwood avgjorde

United fortsatte å presse etter hvilen. Tre minutter ut i omgangen var de nære å ta ledelsen. Rojo la hardt inn langs bakken, og flere United-spillere var i nærheten av å kunne sette til en fot og styre ballen i mål. Den trillet istedenfor utover dødlinjen.

Like etter var også Greenwood nære. Han fikk en tå på ballen etter en corner. Avslutningen snek seg like utenfor.

Etter en time var gjestene fra Kasakhstan nære å sjokkere Old Trafford. De kom til innlegg fra høyre. Det gikk gjennom United-feltet og bortelaget var nære å score. Diogo Dalot fikk klarert.

Etter å ha dominert fullstendig en time, stoppet det opp for United. Publikum ble utålmodige, og gjestene hang bedre med enn tidligere. Man kunne likevel høre Solskjær-sangen med jevne mellomrom.

Så kom den forløsende scoringen. Greenwood fikk ballen i boksen og satte inn 1-0 mellom beina på Astana-keeperen.

Minutter senere kunne hjemmelaget ha doblet ledelsen. Først skjøt Jesse Lingard i stolpen, før Diogo Dalot bommet på returen.

I Uniteds gruppe er også Partizan Beograd og AZ Alkmaar. 3. oktober reiser Solskjærs lag til Nederland for å møte AZ. Der spiller nordmennene Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø.

