18-årige Sylla ga Henry poeng i CL-debuten

Det 18-årige hurtigtoget Moussa Sylla kan bli neste storspiller flasket opp i Monaco. Hans mål ga 1-1 mot Brugge i Thierry Henrys mesterligadebut som trener.

Sylla scoret ledermålet i det 32. minutt, da han ble spilt fram av Aleksander Golovin og kaldt overlistet hjemmekeeper Karlo Letica. Dermed ble han den nest yngste som har scoret mesterligamål for Monaco. Bare verdensmester Kylian Mbappé var yngre.

Henry, som ledet laget for første gang i mesterligaen, var to år eldre da han scoret sitt første mesterligamål for klubben.

Sylla kunne doblet ledelsen minuttet før Brugge utlignet. I det 38. minutt ble han spilt gjennom av innbytter Sofiane Diop og rundet Letica, men skjøt utenfor.

Den missen straffet seg da Hans Vanaken slo et perfekt innlegg som brasilianske Wesley nikket i hjørnet til 1-1.

Brugge hadde ikke tatt poeng i mesterligaen på nesten 13 år, men fikk blod på tann med utligningsmålet. I annen omgang var hjemmelaget best og nærmest et vinnermål. Trener Ivan Leko rev seg i håret da kaptein Ruud Vormer etter drøye timen skjøt over fra utmerket posisjon etter at Vanaken spilte ham fram med et frekt hælspark.

Enda større var sjansen Lois Openda fikk på overtid, men han nikket utenfor fra fri posisjon.

Kampen startet dårlig for Monaco da Stevan Jovetic måtte ut med en strekkskade i låret før det var spilt et kvarter. Han ble erstattet av Diop.

Både Brugge og Monaco var poengløse før onsdagens kamp, etter å ha tapt for Atlético Madrid og Borussia Dortmund i de to første rundene. De to sistnevnte møtes til toppkamp i gruppen senere onsdag.

Forrige Brugge-poeng i mesterligaen kom for øvrig i en 1-1-kamp mot Bayern München høsten 2005.

(©NTB)

