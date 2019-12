18-åring berget poeng for Solskjær og Manchester United mot Everton

Etter sterke seire over Manchester City og Tottenham kom Manchester United ned på jorda med 1-1 mot Everton. Mason Greenwood sikret ett poeng for rødtrøyene.

Ole Gunnar Solskjærs menn måtte dermed ta til takke med sitt sjuende uavgjortresultat for sesongen. Poenget, og Tottenhams samtidige seier over Wolverhampton, gjør at rødtrøyene innehar 6.-plassen etter 17 kamper spilt.

Everton gikk i føringen på Old Trafford da Victor Lindelöf satte ballen i eget nett, men 18 år gamle Mason Greenwood kom til utsetning for hjemmelaget og sikret 1-1 et snaut kvarter før slutt.

Resultatet bidrar til at Duncan Ferguson har fått en god start på jobben som midlertidig Everton-manager. Blåtrøyene ligger på 16.-plass, men har fått med seg fire poeng fra de nylige oppgjørene mot Chelsea og Manchester United.

Solskjær har på sin side ennå til gode å overvinne Everton som manager, men det ble i det minste ikke et knusende 0-4-tap slik det ble på Goodison Park i vår for nordmannen.

God Rashford-mulighet

United gikk ut i hundre på eget gress, og kun 20 sekunder var spilt da Jesse Lingard var nær ved å sende rødtrøyene i ledelsen, men skuddet fra kloss hold snek seg like utenfor.

Everton fulgte opp med et skremmeskudd like etterpå, men David de Gea fikk avverget til et hjørnespark.

Marcus Rashford har vist målteft i Premier League den siste tiden, og 22-åringen hadde en god mulighet til å sende United i føringen med et frispark fra 18 meter. Forsøket ble derimot avverget av Evertons sisteskanse Jordan Pickford.

Uheldig svenske

Tross de store sjansene var det til slutt Victor Lindelöf som fikk nettsus. Dessverre for United-forsvareren endte ballen i feil mål. Svensken var uheldig og noe uoppmerksom da han satte hjørnesparket i nettet ti minutter før pause.

Likevel kan det diskuteres om Solskjærs menn skulle hatt et frispark i forkant av målet. Dominic Calvert-Lewin hadde en arm i ansiktet til David de Gea, men United-målvakten fikk ikke gehør hos dommer Michael Olivier eller videodommer Craig Dawson.

United-press

Solskjærs pauseprat var neppe av det trivelige slaget, og etter sideskiftet var det naturligvis rødtrøyene som presset på for scoring mot dyptliggende Everton.

Luke Shaw utnyttet et noe nølende Everton-forsvar da han ladet skuddfoten fra 16 meter etter timen spilt. Pickford måtte gi retur, men Daniel James presterte å sette den rett i ansiktet på lagkamerat Lingard.

United-presset medførte kontringsrom for gjestene fra Liverpool, og det kunne fort ha blitt et nytt baklengsmål for Solskjærs menn hvis Luke Shaw ikke hadde fått stoppet pasningen til Moise Kean som skulle til umarkerte Calvert-Lewin.

18-åring til utsetning

Til slutt kunne Mason Greenword sørge for hjemmejubel på Old Trafford. Mellom beina på Yerry Mina sendte 18-åringen ball hardt og lavt i nærmeste hjørne. Målet kom tre dager etter at unggutten scoret to i europaligaseieren over AZ Alkmaar.

Med 1-1 på resultattavla åpnet kampen seg mer opp. Gjestenes Alex Iwobi satte de Gea på prøve, men spanjolen viste sine kvaliteter og fikk avverget til hjørnespark. Likevel klarte ingen av lagene å vippe kampen i sin favør.

(©NTB)