18-åring kjørte seg opp til overraskende NM-gull

Kaja Norbye (18) tok innersvingen på Nina Haver-Løseth og gikk til topps i NM i slalåm søndag.

Etter en forrykende finaleomgang var det ingen som klarte å gjøre noe med tiden til Norbye. Landslagsløper Nina Haver-Løseth kom på annenplass, mens Kristine Gjelsten Haugen tok bronsemedaljen.

– Mitt første NM-gull! Dette er kjempekult og over all forventning. Jeg trodde ikke at jeg skulle klare å kjøre inn 74 hundredeler på teten i annen omgang, sa norgesmesteren til NTB.

18-åringen lå på femteplass etter den første omgangen, hele 74 hundredeler bak ledende Gjelsten Haugen. Reisen til NM-gullet søndag har ikke vært enkel.

– Jeg var ute med et lite belastningsbrudd i ryggen i fjor. Og har hatt veldig mye vondt, og det preget treningen min utover høsten. På nyåret har jeg vært på ski uten å tenke på ryggen, for nå har den har blitt helt bra, sa Norbye.

Unnet seieren

Heming-jenta har også slitt med mer enn ryggen.

– Jeg har også en skadd hånd, som jeg fikk raspet opp på en lastebil med sykkel, men den har blitt bra den også. Jeg kjører med en skinne som stabiliserer den, men den plager meg ikke i det hele tatt, smilte Norbye.

Nina Haver-Løseth lå på åttendeplass etter en skuffende første omgang, men hevet seg i finaleomgangen og tok en suveren ledelse da hun kom i mål.

– Jeg er egentlig fornøyd med annenomgangen min etter at jeg gjorde en stor feil i første omgang. Kaya har vært uheldig med skader siste sesongene, og jeg vet at det ikke har vært lett for henne. Jeg unner virkelig at hun vinner i dag, sa Haver-Løseth.

Norbye hadde 37 hundredeler til gode på Haver-Løseth å gå på og tapte ikke mer enn 15 hundredeler i finaleomgangen. Dermed henviste stortalentet Norges fremste slalåmkjører til annenplassen.

Skjøld-trøbbel

Heller ikke Maren Skjøld, som lå på tredjeplass etter den første omgangen, maktet å gjøre noe med tiden til alpintalentet og endte til slutt på femteplass. Til slutt var det kun Gjelsten Haugen som sto igjen på toppen. Hun hadde 0,74 sekunder å gå på, men skulle få det tøft.

En feil innledningsvis gjorde at hele forspranget ble spist opp, og mot slutten av løypa var Norbye best. Dermed sikret hun seieren. Gjelsten Haugen endte på tredjeplass, 36 hundredeler bak Heming-jenta.

(©NTB)

Mest sett siste uken