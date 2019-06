19-åring med sensasjonell hundremeter: - Uforklarlig

Sha'Carri Richardson løp inn til den raskeste 100-meteren for kvinner de siste to årene. 19-åringen satte to juniorverdensrekorder samme dag.

Det var under det amerikanske studentmesterskapet i Texas at Richardson leverte et utrolig 100-meterløp på tiden 10,75, som er ny juniorverdensrekord. Ingen kvinne i verden har løpt fortere siden den jamaicanske OL-vinneren Elaine Thompson klokket inn 10,71 i juni 2017 i Kingston. - Hele året har vært fantastisk, og uforklarlig. At jeg har klart å gjennomføre på denne måten, sjokkerer meg også, sa Sha’Carri Richardson etter løpet, ifølge NRK. Se video av løpet øverst i artikkelen Senere samme dag løp Richardson inn på 22,17 på 200-meteren, noe som også er juniorverdensrekord. Når vi får se Richardson konkurrere på seniornivå internasjonalt er foreløpig usikkert, men treneren hennes, Dennis Shaver, er klar på at de sikter seg inn på OL i Tokyo neste sommer. - Fokus har hele tiden vært å forberede henne til OL. VM i år, som kommer på det tidspunktet det gjør, er ikke noe vi har lagt planer for, og er sannsynligvis ikke noe vi kommer til å legge planer for, sa Shaver til Flotrack.org. Årets VM i Doha går av stabelen i månedsskifte september-oktober.