2,7 millioner kroner i testutgifter for de norske Oberstdorf-grenene

Koronapandemien gjør at Norges Skiforbund anslår covid-19-testing for 2,7 millioner kroner for elitelagene i langrenn, hopp og kombinert.

– Elitelangrenn har, som mye av toppidretten i verden, vært så heldig å få fortsette sin aktivitet nesten som normalt under pandemien. Det er mange bransjer som ikke har hatt denne muligheten, sier langrennssjef Espen Bjervig til NTB. – Hyppig testing for covid-19 av utøvere, trenere og støtteapparat har vært en forutsetning for å kunne opprettholde aktiviteten. Dette har selvfølgelig en økonomisk kostnad og må sees på som en investering. Testkostnader i forbindelse med gjennomføring av sesongens verdenscup, er for langrenn på cirka 1.200.000 kroner, legger han til. Kombinertsjef Ivar Stuan anslår at hans utøvere med støtteapparat vil bruke 500.000 kroner i vinter på testing. Hopperne havner trolig på cirka en million kroner totalt i test-utgifter. Det opplyser lagets medieansvarlige, Steinar Bjerkmann. – Vi er takknemlige for at Tyskland og FIS gjennomfører VM i en meget krevende situasjon, sier han. Under ski-VM er testregimet knallhardt. Alle involverte må avgi koronaprøver omtrent hver annen dag med en kombinasjon av PCR- og antigen-metode. Prisen for disse er henholdsvis 465 og 985 kroner. Arrangøren i Oberstdorf kommer til å analysere cirka 20.000 tester i løpet av mesterskapet. (©NTB) Reklame Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant Ski-VM

Langrenn