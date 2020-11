22-åring blir blant engelsk fotballs rikeste etter fotballoppkjøp

Kyril Louis-Dreyfus (22) er i ferd med å gå inn på eiersiden i Sunderland.

Det skriver blant annet Aftonbladet og The Guardian denne uken.

Sunderland var et fast innslag i Premier League frem til nedrykket i 2017, da de måtte ned i Championship for første gang på to tiår.

Derfra har pilene pekt rett ned, og storklubben spiller nå i League 1 - nivå tre i England.

Hele nedturen de siste årene har blitt fulgt i Netflix' gigantsuksess «Sunderland Til I die», og nå skjer det enda mer hos de rødstripede.

The Guardian skriver nemlig at nåværende eier Stewart Donald har gått med på å selge klubben til et konsortium som styres av 22 år gamle Kyril Louis-Dreyfus, som er sønn av tidligere Marseille-eier Robert Louis-Dreyfus.

For mens mange 22-åringer enten er i ferd med å finne ut av livet eller holder på med høyere utdanning, er Louis-Dreyfus for fullt i gang med arbeidslivet.

Han er nå ventet å gå inn som ny majoritetseier i Sunderland ved å ta over 60 prosent av klubbens aksjer. Ifølge Aftonbladet har unggutten et forvaltningsfond som er verdt mer enn to milliarder dollar, som tilsvarer rundt 18 milliarder norske kroner.

Lokalavisen Sunderland Echo skriver at eierskiftet i så fall vil gjøre klubben til den 13. rikeste i England.

Det er imidlertid uklart hvor stor påvirkning det vil ha i League 1, ettesrom klubbene der tidligere har blitt enige om et lønnstak som innebærer totale lønnskonstander på maks 2,5 millioner pund.

Sunderland Echo skriver imidlertid av eierskiftet han bli vitalt om klubben begynner å klatre oppover i ligasystemet.

Kyril har aldri tidligere vært i fronten for et oppkjøp, er ikke fotballklubber et ukjent territorium for familien Louis-Dreyfus.

Hans far Robert Louis-Dreyfus ble majoritetseier i Marseille i 1996 og forvandlet klubbens formue etter at klubben hadde blitt degradert til Ligue 2 som følge av en kampfiksingskandale som overskygget klubben.

Louis-Dreyfus, med både Adidas og telekommunikasjonsselskapet Neuf i ryggen, sponset laget, og den franske forretningsmannen investerte kraftig for å forbedre spillerstallen.

Franskmannen ble senere også majoritetseier i belgiske Standard Liege, men døde i 2009, 63 år gammel, som følge av leukemi.

