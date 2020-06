25 personer i ukrainsk toppklubb smittet av koronaviruset

Fotballklubben Karpatij Lviv er hardt rammet av koronaviruset. Til sammen 25 spillere og personer i støtteapparatet har testet positivt.

Totalt 65 personer tilknyttet klubben ble testet. Ingen av personene navngis, og det er uvisst hvor mange av de smittede som er spillere.

Eliteserien i Ukraina restartet uten Lviv-laget forrige uke. Lagets første kamp ble avlyst som følge av mistanke om koronasmitte. Ytterligere to Karpatij-kamper er utsatt.

Karpatij-spiller Jegor Nazarina har uttalt at han ikke trodde at noen i klubben hadde koronasymptomer. Alle de smittede er isolert, og lagets treninger er avlyst for to uker framover.

