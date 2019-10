30.000 barn får se Norge-kampen, nå stusser Lagerbäck: - Merkelig

Lars Lagerbäck har lite til overs for UEFAs regelverk som tillater en slik løsning. Landslagssjef mener det er feil vei å gå om man vil straffe rasismeepisoder.

BUCURESTI (Nettavisen): Mandag kunne Nettavisen fortelle at 30.000 barn slippes inn for å se kampen mellom Romania og Norge i den rumenske hovedstaden tirsdag.

UEFA besluttet først at EM-kvalikkampen skulle spilles for tomme tribuner på grunn av de rumenske supporternes dårlige oppførsel i tidligere kamper.

Særlig episoder med rasisme skal ha vært utslagsgivende for at UEFA valgte å ilegge straff.

- Trodde ikke noe ville overraske meg

Men mandag fikk altså Nettavisen bekreftet at det rumenske fotballforbundet at de kommer til å slippe inn rundt 30.000 barn under 14 år på arenaen.

Årsaken er at det finnes et smutthull i UEFAs regelverk som tillater en slik løsning.

- Vi innførte et nytt reglement før denne sesongen i alle UEFAs internasjonale turneringer. Det er opp til hver enkelt nasjon eller klubb om de ønsker å invitere barn opp til 14 år hvis en kamp skal spilles bak lukkede dører, skriver UEFA til Nettavisen i en epost.

Det får Lagerbäck til å reagere.

- Jeg trodde ikke noe ville overraske meg i fotball lenger, jeg er så gammel, men denne overrasket meg, sa landslagssjef Lars Lagerbäck da han møtte norsk og rumensk presse i Bucuresti mandag.

- Merkelig

Han vil ikke kritisere Romania for valget, men stusser over at det er rom for slike løsninger i tilfeller der man i utgangspunktet ønsker å straffe rasisme og dårlig oppførsel.

- Dette handler om regelverket UEFA har, og man kan jo mene at det er litt merkelig. Jeg har full respekt for at Romania inviterer ungdommer og barn, men det er en veldig merkelig beslutning at man har det regelverket om man vil markere for eksempel mot rasisme. Men siden det finnes, må man bare respektere det, sier Lagerbäck til Nettavisen.

- Skal straffes hardt

Landslagskaptein Stefan Johansen mener det spiller liten rolle at det slippes inn tusentalls barn på nasjonalarenaen i Romania tirsdag.

- Vi fikk vite det i går, tror ikke det skal ha så mye å si for hvordan vi forbereder oss til kampen. Vi må ha tre poeng, og om det blir tomme tribuner eller mange barn her må vi ha fokus på kampen og det vi skal gjøre utpå der, sier Johansen til Nettavisen.

- Rasisme skal ikke skje i fotballen, det har vært mye fokus på det fra store profiler over hele verden i år, og det skal straffes hardt. Nå er regelverket sånn det er, og Romania forholder seg til det, sier Johansen.

Lagerbäck håper de rumenske barna oppfører seg bra i tirsdagens thrillerkamp.

- Vi har også spillere med en annen bakgrunn og jeg vil bli veldig skuffet om ting som har skjedd her tidligere skjer på nytt i morgen i denne kampen, sier Lagerbäck.

- Dette er noe som opptar oss veldig mye, så jeg vet ikke hvordan vi kommer til å reagere dersom noe sånt vil skje i morgen. Jeg håper virkelig at deres unge fans vil oppføre seg på en god måte. Ellers må vi ta en avgjørelse som andre landslag diskuterer for øyeblikket, sier han og viser trolig til Englands ferske trussel om å gå av banen dersom spillerne utsettes for tribunerasisme.

MERKELIG: Landslagssjef Lars Lagerbäck har liten forståelse for at UEFAs regelverk åpner opp for at flere titalls tusen barn får se kampen mellom Romania og Norge. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Norge må vinne mot Romania for å holde liv i EM-drømmen. Kaptein Johansen har ikke glemt hjemmekampen mot tirsdagens motstander. På Ullevaal ledet Norge 2-0, men rotet bort seieren i kampens avslutning og satt igjen med ett poeng og 2-2.

- Vi lærte der at vi må være konsentrerte i 90 minutter. I hjemmekampen spilte vi 70 gode minutter, men mistet konsentrasjonen og slapp inn to mål, sier han.

Johansen var god mot Spania i 1-1-kampen lørdag, i likhet med resten av det norske laget, men kapteinen spår en ny vanskelig kamp tirsdag.

- Det ble mye defensiv løping mot et ballsikkert Spania, men det vet vi at Romania er også. Vi skal ut og prøve å kontrollere kampen, men samtidig vet vi at de gir mye rom på kontringer, så vi får prøve å utnytte det også, sier Johansen.

Kampstart mellom Romania og Norge er tirsdag kveld klokken 20.45.