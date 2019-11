35 vanviddsminutter ødela EM-kvalifiseringen for Norge

Nå er det klart at Norge må ty til nasjonsligaomspillet i jakten på EM-plass. Der blir hjemmestyrken et viktig våpen, om laget unngår flere vanviddsminutter.

Norges hjemmestyrke under Lars Lagerbäck ville gitt matchball og sannsynlig EM-plass om det ikke var for en syk halvtime fordelt på to kamper i vår. Det kostet Norge fem poeng i forhold til hver av de viktigste rivalene og ødela kvalifiseringen for det norske laget.

Norge ledet 2-0 til det 70. minutt mot Sverige i mars og til det 77. minutt mot Romania i juni, men kampene endte henholdsvis 3-3 og 2-2. Det ga fire tapte norske poeng og ett ekstra for hver av rivalene.

Hadde Norge greid å hale i land seieren i de to kampene, og alle andre kamper i gruppa hadde endt som de gjorde, ville Norge trengt bare ett poeng på Malta mandag for å bli EM-klar.

I stedet kunne Sverige feire EM-plass fredag, etter at Spania tidligere ble gruppevinner. Norge må støtte seg til nasjonsligaomspillet i jakten på å avslutte 20 års sluttspilltørke. Semifinalen spilles på Ullevaal 26. mars. Der er Norge ubeseiret i 15 kamper (10 seirer, 5 uavgjorte).

35-dobling

Norge har spilt 21 timer fotball på hjemmebane under Lagerbäck og har sluppet inn 10 mål. Akkurat halvparten (5 mål) kom i de siste 21 minuttene mot Sverige og de siste 14 mot Romania.

I de 35 minuttene slapp Norge inn et mål i snitt hvert 7. minutt, mot hvert 245. minutt i alle andre perioder av Lagerbäcks Ullevaal-kamper. Det er en 35-dobling av hyppigheten.

– Det er veldig ergerlig at vi mistet 2-0-ledelse og kastet bort fire poeng i de kampene, men nå er det bare å legge bort det og konsentrere oss om det som venter, sa Alexander Sørloth til NTB denne uka.

Serbia blir motstander i semifinalen om ikke europamester Portugal dummer seg ut mot Luxembourg søndag og serberne tar seg forbi med seier over allerede EM-klare Ukraina. Serbia er en skarp motstander, men overkommelig om Norge unngår defensiv kollaps.

Trekninger

I den andre semifinalen spiller Skottland hjemme mot en fortsatt ukjent motstander. Finland, som var fjerde gruppevinner i nasjonsligaens C-divisjon, sikret EM-billett fredag. Dermed rykker et annet lag opp og tar den siste semifinaleplassen. I øyeblikket ligger det an til loddtrekning mellom Bulgaria, Israel og Romania.

Alle er mulige finalemotstandere for Norge 31. mars, i direkte avgjørende kamp om EM-plass. Hvem som får hjemmefordel i finalen avgjøres ved trekning fredag 22. november.

Åtte dager senere foretas trekningen av selve EM-sluttspillet. Det ligger an til at vinneren av nasjonsligaomspillet for C-divisjonen plasseres i gruppe D, der kampene skal spilles i Glasgow og London, fordi Skottland skal få spille hjemme dersom laget kvalifiserer seg.

Det betyr i så fall at Norge i mars spiller semifinale og kanskje finale om retten til å spille EM-fotball på Wembley og Hampden Park.

(©NTB)