42 millioner til nyetablert senter for kvinnefotball i Tromsø

UiT og Tromsø forskningsstiftelse (TFS) går inn med 21 millioner kroner hver for å støtte nyetablerte Senter for kvinnefotball.

Millionbeløpet fra Tromsø forskningsstiftelse og Norges arktiske universitet i Tromsø går til forskning på kvinnelige fotballspillere, heter det i en pressemelding.

Elitedirektør Lise Klaveness i Norges Fotballforbund er glad for etableringen av senteret.

– Fotball er Norges største idrett for kvinner. Vi har over hundre tusen aktive jenter og kvinner i fotball. Økt kunnskap om jenters fysiske forutsetninger i idretten er svært viktig, både for å tilrettelegge i bredden, men også for å henge med i den eksplosive utviklingen som skjer i toppfotballen internasjonalt. At UiT åpner et senter dedikert til kvinnefotball er et sterkt og godt signal for alle våre utøvere, sier Klaveness.

Fra UiT er det hele tre fakulteter som skal samarbeide, og forskningen skal deles inn i tre hovedområder. Én forskningsgruppe skal se på fotballfysiologi, psykologi og medisin. En annen gruppe skal ivareta systemer for datasikkerhet og bruk av kunstig intelligens i prosjektet, mens en tredje gruppe skal forske på klubborganisasjoner sett i et kjønnsperspektiv.

– Prosjektet er viktig fordi det finnes lite forskning på kvinneidrett, sier forskningsleder Svein Arne Pettersen.

