47 Australian Open-spillere får ikke trene på grunn av positive koronatester – Ruud ikke rammet

47 spillere får ikke trent tennis under karantenetiden foran Australian Open fordi de reiste i fly med koronapositive personer.

Det ble påvist ett koronatilfelle i det ene flyet som kom inn til Melbourne med Australian Open-spillere og to i et annet.

Casper Ruud reiste ikke med et av de to flyene. Det bekrefter far og trener Christian Ruud til NTB. Han opplyser samtidig at Ruud-leiren ennå venter på svar fra koronatestene de tok fredag.

Casper Ruud har ladet opp til Australian Open i Dubai, men var fredag på plass i Melbourne før turneringen starter 8. februar.

– Vi kan ikke trene før søndag. Ikke så mye å melde herfra bortsett fra at det er ekstremt strenge smittevernregler. Vi må teste oss i morgen tidlig, og så må vi vente på svaret før vi kan gjøre noe som helst, skrev Christian Ruud i en SMS til NTB fredag.

De nevnte 47 spillerne kom med fly fra Abu Dhabi og Los Angeles. De defineres som nærkontakter av de smittede på flyene og vil ikke få lov til å forlate hotellrommet før den 14 dager lange karantenen er over eller når de har fått medisinsk godkjennelse.

I utgangspunktet er det et fem timers vindu hver dag der spillerne får være på banen, selv om de er i karantene.

Det skal ikke ha vært spillere blant de smittede på flyene.

(©NTB)

